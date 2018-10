Sie zogen mit Fahnen durch die Terminals und verteilten Flugblätter an Passagiere.

Nachdem die Ryanair-Mitarbeiter vor einer Woche für einen Tarifvertrag gestreikt hatten, teilte das Unternehmen am Montag mit, die Basis in Bremen zu schließen. Ab November soll Bremen nur noch vom aus Ausland angeflogen werden. Davon sind 90 Mitarbeiter betroffen. Sebastian Rave, Organisator der Aktion sagte dazu: „Die Standortschließung als Vergeltung ist ein Angriff auf das Streikrecht, ein Grundrecht, für das die Arbeiterbewegung über Generationen hinweg gekämpft hat.“

Die Linke-Bürgerschaftsabgeordnete Sofia Leonidakis fordert vom Bremer Senat mehr Unterstützung: „Das ist mir zu passiv. Vom Wirtschaftssenator habe ich bisher kein Statement zur Schließung der Bremer Ryanair-Basis gehört. Da muss mehr passieren. Und der Bremer Airport sollte sich mit den Flughäfen Weeze und Eindhoven gegen Ryanair zusammenschließen.“ Die Linke-Bundestagsabgeordnete Doris Achelwilm sagte, dass Ryanair auch Thema in ihrer Fraktion in Berlin sei und hofft, „dass der Imageschaden für das Unternehmen groß sein werde“.

Warum kein Ryanair-Beschäftigter offen an der Aktion teilnahm, sagte vor Ort der Verdi-Bezirksgeschäftsführer Bremen-Niedersachsen, Markus Westermann: „Sie freuen sich über diese Solidarität, sind aber selbst nicht hier, weil sie Angst vor Repressalien haben.“ Am Dienstag ist in Dublin das nächste Verhandlungstreffen von Verdi und Ryanair angesetzt.