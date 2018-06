28 Jahre leitete der 64-Jährige Lehrer die Schule in Letovice, in der rund 800 Schüler von der fünften bis zur neunten Klasse unterrichtet werden. Damit ist sie die dreißiggrößte in Tschechien. Für ihn ist die Schulpartnerschaft mit Kirchlintelns Oberschule das größte Projekt seiner Schule. Auf die Frage, warum gerade Kirchlinteln, antwortet er: „Weil das für die Kinder eine einzigartige Gelegenheit ist, das Leben und die Kultur zu bereichern.“ Als er Kind war, herrschte in der damaligen Tschechoslowakei eine Anti-Deutschland-Stimmung. Heute sei es nicht mehr so, sagt er, die Menschen verhielten sich normal. „Ich bin ein Bewunderer des deutschen Volkes, weil die Menschen einen einzigartigen Sinn für Ordnung haben, und was sie versprechen, halten sie auch.“

Sein größter Erfolg sei, dass die Letovicer Kinder in seiner Schule bleiben. „Sie besuchen keine Eliteschule, weil sie hier alles bekommen, was sie brauchen“, sagt er stolz. Ein engagiertes Lehrerkollegium gehöre natürlich auch dazu; er selber unterrichte fünf Stunden in der Woche. „Meine Arbeit ist es, keinen Blödsinn zu machen“, sagt er scherzhaft. Milos Randula wies auch auf einen Kontrollbesuch einer Inspektion an seiner Schule über die Schüleraustausche mit Kirchlinteln und anderen europäischen Partnerstädten hin. Die Kommissionsmitglieder seien begeistert gewesen von den Aktivitäten seiner Schule, sagte Randula. Es sei eine einzigartige Zusammenarbeit unter anderem mit der Kirchlintler Oberschule, wurde ihm seitens der Inspektion bescheinigt. Eine Ausstellung sowie eine Zeitleiste von 2003 bis jetzt über der vielen gemeinsamen Projekte gab es in der Aula zu sehen.

Kirchlintelns Schulleiterin Judith Fahlbusch-Schmidt schenkte ihrem Amtskollegen eine Eiche, die einen besonderen Platz vor der Letovicer Schule erhielt. Bürgermeister Wolfgang Rodewald überreichte ein großformatiges Luftbild von Kirchlinteln. Er bedankte sich bei Milos Randula, der ein „einzigartiger Schulleiter“ sei, aber auch bei den „vielen wunderbaren Lehrkräften“, die sich um den Austausch kümmerten. „Partner- und Freundschaften muss man pflegen, Zeit füreinander aufbringen, Wertschätzung entwickeln und gemeinsame Dinge unternehmen“, betont Kirchlintelns Bürgermeister in der Aula der Letovicer Schule. Dazu gehöre auch, dass anschließend zu Hause davon erzählt wird, von den wunderbaren Menschen und ihrer Gastfreundschaft, der schönen Landschaft und dem fantastischen Essen und Trinken. Das alles helfe schließlich, Vorurteile abzubauen. „Es ist wichtig, Freunde in einem gemeinsamen Europa zu haben, die dafür sorgen, dass der Egoismus keine Chance hat und wir weiter zusammenwachsen.“