Bobrink und Minke, beide Unternehmen 1974 in Bremen gegründet, beschäftigen derzeit knapp über 200 Mitarbeiter im Verkauf und im Handwerk. Dass man nur zusammen stark ist, zweifelt aus dem Team heute niemand mehr an, besonders, wenn es krankheitsbedingt Ausfälle gibt, und aus den anderen Häusern „mal eben“ jemand einspringen kann und somit das Tagesgeschäft gerettet ist. Oder wenn die Teams sich zu kreativen Besprechungen zusammen finden – denn nichts ist so beständig im Handel, wie der Wandel, und auf die gilt es, sich rechtzeitig einzustellen, damit man diesen bestenfalls noch mitgestalten kann, und nicht davon überrollt wird.

Rechtzeitig hat die Gruppe deshalb auf flexible Mobilitätskonzepte gesetzt, und einen eigenen Fuhrpark für Ersatzmobilität ihrer Kunden im Schadensfall geschaffen, auf den alle Häuser zugreifen können.

Rechtzeitig hat die Gruppe durch Erweiterung des Vertriebes auf die Marke Hyundai dafür Sorge getragen, dass die unterschiedlichen, automobilen Bedürfnisse der Menschen von Cuxhaven bis in den Bremer Süden bedient werden.

Ebenso sind die Bobrink/Minke-Häuser führend bei dem Thema Elektromobilität. Mit Beginn des letzten Quartals 2018 wird jeder BMW-Standort auch die Marke BMW i vertreiben – und auch dementsprechend die Durchführung der Wartungsarbeiten und Reparaturen der neuen Werkstoffe (Aluminium, Carbon) sicherstellen. Jeder der sechs Standorte wird in den kommenden Wochen mit zwei Ladesäulen ausgestattet werden, die auch außerhalb der Öffnungszeiten ein „Nachtanken“ der Fahrzeuge ermöglichen.

Mit dem „Bobrink Service Inclusive Paket“ hat die Gruppe aktuell einen messbaren Vorteil für ihre Werkstattkunden geschaffen. Das Rund-rum-sorglos-Paket gibt Kunden maximale Kalkulationssicherheit für Wartungsarbeiten, sodass für alle am Ende des Tages die reine Freude am Fahren bleibt.

Wer das Autohaus Minke noch nicht kennt, den fordert es auf: „Wir laden Sie ein zu einer besonderen Probefahrt! Als Kooperationspartner der Terrakottaarmee (Ausstellung im BLG Forum der Überseestadt vom 18. Mai bis 19. August) begleiten wir das Eröffnungswochenende vor Ort mit den Mini-Fahrzeugen und einer Probefahrtaktion. Entdecken Sie uns, Mini, die Überseestadt sowie die ‚Terrakottaarmee und das Vermächtnis des ewigen Kaisers‘ am 19. Mai – wir freuen uns auf Sie!“