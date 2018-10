Training, Spiel und Spaß. Mit diesen drei Schlagworten lässt sich die Veranstaltung der Nachwuchshandballer des TSV Daverden am besten umschreiben. Für die Jugendmannschaften von der D- bis zur A-Jugend veranstaltete der Verein unter Federführung des Jugendausschusses ein ganztägiges „Handballcamp“. In den Sporthallen in Langwedel, Cluvenhagen, Völkersen und Walle wurden zeitgleich altersgerechte Trainingseinheiten absolviert.

„Neben den eigentlichen Jugendtrainern wurden die Übungseinheiten unter anderem vom zweiten Herrentrainer Gerd Meyer und von Spielern der ersten und zweiten Herrenmannschaft geleitet. Das war für die Kinder schon eine zusätzliche Motivation und etwas Besonderes“, stellte Mitorganisatorin Ute Hellwinkel fest. Nach einem gemeinsamen Mittagessen stand zunächst ein weiteres Training auf dem Programm, ehe ab 15 Uhr ein Mixturnier mit allen Teilnehmern durchgeführt wurde. Alle Spiele moderierte Hallensprecher Jürgen „Holzy“ Holtkamp mit launigen Ansagen. Die abendliche Disco im TSV-Vereinsheim sorgte für ein abschließendes Highlight einer rundum gelungenen Veranstaltung.