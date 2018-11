Die diesjährige Gedenkfeier der Hospizhilfe Ottersberg fand am Sonnabend, 3. November, im Rektorhaus in Ottersberg statt. Gemeinsam mit neun Gästen begingen die drei Hospizhelferinnen die Feier.

Anhand von Alltagsgegenständen erinnerten sich die Gäste an ihre verstorbenen Angehörigen und berichteten über liebevolle Erinnerungen. Eingebettet wurden die persönlichen Erfahrungen in Harfenmusik, die eine Abiturientin der Rudolf-Steiner-Schule vortrug, und sorgsam ausgewählte Sprüche rund um das Thema Erinnerungen. Die jährlich stattfindende Gedenkfeier fand in diesem Jahr in einem besonderen Rahmen statt. Am Sonnabend und Sonntag fand die Ausstellung „Stille Betrachtung“ statt, in der zum einen Federzeichnungen von Dieter A. Becker und zum anderen Werke von Helga Esselmann gezeigt wurden. Auch Christiane Doeker zeigte ein Bild. Entstanden war die Idee zur Ausstellung der Werke von Verstorbenen ursprünglich im Blauen Café, das die Hospizhilfe an jedem dritten Sonntag im Monat von 11 bis 13 Uhr im Rektorhaus veranstaltet. Dort finden Angehörige Zeit und Raum, um miteinander zu reden.