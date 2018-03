Müllsammelaktion „Weyhe räumt auf“

Gemeinsames Reinemachen

fr

Weyhe. Dem wilden Müll in der Gemeinde Weyhe geht es am 10. März, von 10 bis 13 Uhr, wieder an den Kragen.