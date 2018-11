Auch einige Kinder der Kita Sachsenhain mit ihrem Leiter Lars Kück und Jugendliche der Feuerwehr Dauelsen mit ihrem Betreuer Frank Polky waren, ausgestattet mit Arbeitshandschuhen, Tüten und Schubkarre mit Eifer dabei, den Müll in Dauelsen zu sammeln.

Die Verantwortlichen teilten mit, dass weniger Unrat gefunden wurde als in den vergangenen Jahren. Die Straßen in Dauelsen seien sauber, konstatierten alle, lediglich an den verborgeneren Orten im Wäldchen an der BBS, im Industriegebiet und auf dem Weg zum TSV Dauelsen wurden sie fündig. Es wurden auch zwei Bündel einer Anzeigenzeitung gefunden. Nach dem gemeinsamen Sammeln trafen sich alle zu einem kleinen Imbiss mit Bockwürstchen und Getränken auf der Diele des Alten Schulhauses.