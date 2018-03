Neue Mitglieder – ob aktiv oder als Unterstützer – seien jederzeit herzlich willkommen und können sich bei Gerhard Meyer unter den Telefonnummern 0 42 93 / 13 36 oder 0173 / 916 47 09 melden.

Anschließend blickte Gerhard Meyer auf das vergangene Jahr zurück. Er erinnerte an die vielen Auftritte des Chores sowie an die Tagesfahrt nach Hamburg mit dem Besuch der Elbphilharmonie und einer Bootsfahrt durch die Alsterkanäle, an die Treffen zum Kohl- und Spargelessen sowie an das Probenwochenende in Hankenegge im Weserbergland. Meyer dankte allen Singenden und der Chorleiterin Susanne Jonda für ihr Engagement. Heike Thran berichtete über den Kassenstand, Die Kassenprüfer bestätigten die korrekte Führung. Der Vorstand wurde entlastet.

Chorleiterin Susanne Jonda dankte allen aktiven Chormitgliedern für ihr großes Engagement. Die Leistungen des Chores seien gut gewesen. Ihr großer Wunsch: Regelmäßigere Teilnahme an den Proben. Abschließend berichtete Jonda vom Weltgebetstag der Frauen und von der Aktion „Stifte machen Mädchen stark“. Dabei handelt es sich um eine Sammelaktion von alten Kugelschreibern, Textmarkern, Filzstiften und Ähnlichem, initiiert von einer Firma, die Schreibartikel herstellt. Die Stifte werden recycelt, der finanzielle Gewinn durch Rohstoffeinsparung wird zur Verfügung gestellt. Der Gewinn an Rohstoff aus 450 Stiften ermöglicht die Ausstattung eines syrischen Mädchens im Flüchtlingslager im Libanon mit Schulmaterial. Der Gemischte Chor sammelt für dieses Projekt. Wer sich ebenfalls engagieren möchte, bekommt Informationen vom Gemischten Chor oder im Internet unter dem Stichwort „Stifte machen Mädchen stark“.

Der Vorstand wurde neu gewählt. Die Wahl leitete das Chormitglied Helmut Schlüter. Der gesamte Vorstand stellte sich zur Wiederwahl. Alle Mitglieder des Vorstandes wurden einstimmig wiedergewählt: Gerhard Meyer (Erster Vorsitzender), Ilse Berlemann (Zweite Vorsitzende), Werner Rohde (Schriftführer), Heike Thran (Kassenführung), Ingrid Schultze (Notenverwaltung), Irene Steen (Festausschussleitung), Ingrid Hinsch (1. Kassenprüferin) und Dietrich Goethe (2. Kassenprüfer).

Zum Schluss dankte Gerhard Meyer den Mitgliedern für ihre Teilnahme.