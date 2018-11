Sie hörten das Stück im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrum. Aufmerksam wurden die Musiklehrer des Domgymnasiums auf das Bildungsprojekt der NDR-Radiophilharmonie, das unter der Leitung von Andrew Manze steht. Manze hat das Konzert in Gedenken an das Kriegsende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren initiiert und zur Generalprobe niedersächsische Schulen eingeladen. Die Musiklehrer Kay Reinhardt und Vanessa Galli fuhren mit vier Oberstufenkursen, die sich im Rahmen des Musik- und Englischunterrichts mit Brittens „War Requiem“ auseinandergesetzt hatten, sowie mit Schülern aus Musikarbeitsgemeinschaften zu dem Konzert. Sie erlebten in Hannover einen Orchester- und Chorklangkörper, der aus 470 englischen und deutschen Musikern und Sängern bestand. Beeindruckt von der vielfältigen und intensiven, zum Teil ungewohnten Musiksprache, fuhren die Schüler nach der Aufführung zurück und konnten am Sonnabend einen Bericht über das Konzertprojekt in der Tagesschau verfolgen.