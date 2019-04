Die Mitarbeiter von Tietjen Heiztechnik stellen sich vor: (v.l.) Günter Tietjen, Udo Wintjen, Marion Tietjen, Peter Krause, Andrea Meyer, Ralf Koop, Petra Rose und Benjamin Tietjen. Ebenfalls zum Team gehört Dominik Heit. (Christa Neckermann)

Seit 1984 steht der Name Tietjen

für Kompetenz in Sachen Brennwert- und Solartechnik. Der Betrieb Günter Tietjen Heizungsbau in Vollersode bot ideale Lösungen für energiesparende und umweltfreundliche Heizsysteme. Zusätzlich entwickelte sich 1996 das Handelshaus die Tietjen Heiztechnik GmbH, die Günter Tietjen seitdem erfolgreich und mit hoher Kompetenz führt. Dabei wird er seit 1984 von seiner Ehefrau Marion Tietjen tatkräftig unterstützt.

Jetzt geht das Unternehmen in die Hände von Sohn Benjamin über. Seit 2001 ist er bereits im Unternehmen tätig. 2010 bestand er seine Prüfung zum Installateur- und Heizungsbaumeister. Benjamin Tietjens Vorliebe für das Element Wasser rückte das Segment der innovativen Badgestaltung in den Fokus des Unternehmens. Dabei erstellen die Experten in bewährter Weise individuelle Anlagen, speziell auf die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden zugeschnitten. Nachdem das Badezimmer vor Ort elektronisch vermessen wird, übernimmt ein Computer die weitere Arbeit und erstellt ein virtuelles Modell des neu geplanten Raumes. Der Kunde hat dann mithilfe einer Virtual-Reality-Brille die Gelegenheit, das neue Bad im Vorfeld zu betreten und die geplanten Arbeiten anzusehen. „Das gibt dem Kunden die Chance, sich besser für bestimmte Produkte zu entscheiden“, erläutert Benjamin Tietjen.

Der Generationswechsel ist perfekt: Günter Tietjen (l.) übergibt die Firma an seinen Sohn Benjamin. (Christa Neckermann)

Nach wie vor ist die Brennwert- und Solartechnik ein Schwerpunkt im Arbeitsalltag des Teams von Tietjen. Im Verkauf beliefert das Unternehmen Kunden im Postleitzahlengebiet 2, Installationen und den dazugehörigen Kundendienst führt Tietjen mit seinen Mitarbeitern im gesamten Elbe-Weser-

Dreieck aus. Die Beratung und eine Ausstellung finden in Vollersode- Friedensheim statt.

Auch das Thema Ausbildung wird bei Tietjen groß geschrieben. Alle dreieinhalb Jahre stellt die Firma einen neuen Lehrling ein, nachdem der ausgelernte Geselle möglichst als Facharbeiter übernommen wurde. „Wir wollen guten Fachhandwerker-Nachwuchs ausbilden und ihm Gelegenheit geben, in seinem Handwerk zu arbeiten“, sagt Benjamin Tietjen. Diese Haltung hat er von seinem Vater übernommen, der mit seinem Betrieb seit 1984 aktiv in der Innung vertreten ist.

Die Vollersoder Firma bedient in den vergangenen Jahren ebenfalls verstärkt die Leckortung und diverse Trocknungsarbeiten. „Feuchteschäden können zu großen Problemen an der Bausubstanz führen, falls sie nicht rechtzeitig erkannt und behoben werden“, erläutert Benjamin Tietjen, der als Projektleiter für die Leckortung und Trocknung verantwortlich zeichnet.

„Ich möchte mich bei allen Kunden für das Vertrauen in den vergangenen 35 Jahren bedanken“, sagt Günter Tietjen. „Ich werde die Geschäfte so, wie es die Kunden von meinem Vater gewohnt waren, in seinem Sinne fortführen“, erläutert Benjamin Tietjen.

Mehr über Tietjen Heiztechnik erfahren Interessierte an diesem Wochenende, 13. und 14. April, auf der Modernisierungsmesse, zu deren Gründungsmitgliedern das Unternehmen gehört. Die Veranstaltung findet in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck statt.

Tietjen Heiztechnik, Friedensheimer Str. 34 in Vollersode-Friedensheim, ist erreichbar unter Telefon 04793 / 14 58 oder unter www.tietjen-heiztechnik.de.