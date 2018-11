Jan Böhmermann hat ein Lied gegen die katastrophalen Arbeitsbedingungen deutscher Paketkuriere im "Neo Magazin Royale" performt. (ZDF / Ben Knabe)

Jan Böhmermann hat wieder zugeschlagen. In der neuesten Folge seines Satiremagazins „Neo Magazin Royale“ hat der 37-Jährige am Donnerstagabend Paketdienste, aber auch Food-Delivery-Services an den Pranger gestellt. In einem rund 16-minütigen Beitrag mit dem Titel „Ausgeliefert - Das Paketprekariat“ kritisierte der Comedian und Moderator die schlechten Arbeitsbedingungen der beschäftigten Kuriere, die oftmals unter dem Mindestlohn bezahlt werden und vielfach nicht versichert sind. Highlight des Ganzen: eine abschließende Musikdarbietung, in der die Betroffenen „selbst“ zu Wort kommen.

Verkleidet als Paketboten stimmte eine Gruppe von Sängern gemeinsam mit Böhmermann einen Song an, der die miserablen Zustände in ironischer Weise kommentierte. In Zeilen wie „Bringe im Schneesturm auf Kommando Bikinis von Zalando“ oder „Auch wenn man mir's nicht ansieht, ich wohne im Ford Transit“ sowie „Wenn Sushi an der Türe läutet, werden Menschen ausgebeutet“ wurde die prekäre Situation der Angestellten thematisiert. In Erinnerung bleiben wird wohl die Passage: „Ich bin kein Mensch, ich bin kein Tier - nein, ich bin Paketkurier.“

"Ich bin kein Mensch, ich bin kein Tier - nein, ich bin Paketkurier" - Jan Böhmermann hat die prekäre Situation deutscher Paketkuriere in einem Song verdichtet. (ZDF / Ben Knabe)

Schon in der Vergangenheit widmete sich Böhmermann mit satirischen Geniestreichen wie dem „#Varoufake“, dem „#Verafake“ oder „Ich hab Polizei“ auf clevere Art und Weise gesellschaftlichen Themen. Dass „Ausgeliefert“ nun in der Vorweihnachtszeit erscheint, ist sicherlich passend. Doch der Clip ist auch aufgrund eines anderen Vorfalls nah am Puls der Zeit: Am vergangenen Mittwoch sorgte ein Tweet des DHL-Kundenservices für Aufregung. Darin machte der betreffende Mitarbeiter seinem Frust Luft und ging auf die ungehobelte Anfrage eines Twitter-Nutzers mit „Die einzige Scheiße hier ist Ihr Rumgeheule!“ ebenso unhöflich ein.

Am heutigen Freitagabend ist „Neo Magazin Royale“ um 0.00 Uhr in einer Wiederholung im ZDF zu sehen.