Erst auf den zweiten Blick sieht man die raffinierten Details, die sich Inhaberin Edeltraut Heins ausdenkt und umsetzt. Jetzt lassen sich ihre neuesten Kollektionen entspannt und von allen Seiten anschauen, denn es gibt eine Modenschau. Diese findet am Freitag,

9. November, im Wümmeblick, Höftdeich 11 in Lilienthal, statt. Das Restaurant öffnet um 18 Uhr, die Modenschau beginnt um 19.30 Uhr.

Heins lebt ihre Mode und so ist es nicht verwunderlich, dass sie mehrmals im Jahr eigene Modenschauen organisiert. Bei der bevorstehenden Vorführung gibt es Genuss nicht nur in Form von Speisen und Getränken, sondern auch einen Augenschmaus.

Was gibt es Schöneres als mit ein paar Freundinnen in einer entspannten Runde zu genießen und zu schlemmen? Karten für dieses Event werden ausschließlich in der Boutique Kai in der Marktstraße 9 verkauft. Weitere Informationen zur Mode gibt es im Internet unter www.boutique-kai.de.