Es ist eine bequeme, anregende und höchst kurzweilige Art, von der Alten Welt nach New York zu kommen: Per18-tägiger Kreuzfahrt mit der Aida Mar. (Aida)

Mit diesem Schiff soll es von Hamburg aus in 18 Tagen über Frankreich, England, Spanien und die Azoren nach New York gehen.

An den ersten beiden Tagen sind die meisten der 2000 Passagiere zunächst einmal damit beschäftigt, sich zurechtzufinden auf dem sonnigen Schiff mit den zehn Bars und fünf Restaurants.

Wenn es die Passagiere nach zünftiger Stimmung und ebensolchen Getränken verlangt, ist man auf der Aida auch darauf vorbereitet – zum Beispiel im „Brauhaus“. (Angelika Warmuth und Aida, Aida Cruises)

Als die Aida Mar ankommt in Le Havre, warten an der Pier jede Menge Ausflugsbusse auf diejenigen, die die Gelegenheit nutzen wollen, eine Fahrt nach Paris zu unternehmen.

Andere Gäste besichtigen die architektonischen Juwele der Hafenstadt. Dazu gehört das kugelig-weiße „Espace Oscar Niemeyer“, ein Kulturzentrum, das im Volksmund „Le Volcan“ genannt wird. In den Restaurants rund um das Zentrum wird Quiche Lorraine angeboten, und in den Markthallen etwas weiter duftet es nach Kaffee, der direkt vor Ort geröstet wird.

Es gibt nicht viel, worauf während einer Kreuzfahrt verzichtet werden muss. Was auf die Bühne gebracht werden kann, wird gebracht: Von Talkshows, über Musik bis hin zu artistischen Darbietungen ist alles im Programm. Die Lust der Passagiere auf Unterhaltung fordert die Kreuzfahrt­organisatoren jeden Abend neu. (Aida)

Die Paris-Ausflugspassagiere erscheinen pünktlich zurück an Bord; das Abendprogramm kann beginnen und die Weiterfahrt nach Southampton auch. Die Wetterlage sei gut, heißt es von der Brücke. Wie jeden Abend findet im Theater die Talkshow von Entertainment Managerin Alexandra Kaal statt, die witzig und mit viel Fingerspitzengefühl Bord-Künstler und Lektoren vorstellt. Ob es eine Dozentin ist, die als „Nonplusultra“ ein Strick-Seminar anbietet, ein Mentalist mit Hypnose-Begabung, der auch Löffel verbiegen kann, oder eine durchgedrehte Drag-Queen: Alexa findet für alle die richtigen Worte. Viele der Gäste genießen heute Abend das „Spa unter Sternen“, andere gönnen sich ein edles Dreigänge- Menü im Rossini-Restaurant.

Rund 210 Seemeilen entfernt nur noch ist Southampton, die Lufttemperatur beträgt milde 18 Grad. In der Hafeneinfahrt von Southampton sieht man viele kleine Segelschiffe, die allesamt die Aida Mar zu begrüßen scheinen. Sie sind keineswegs die einzigen – hier an der Pier liegt bereits Aida Prima, die „junge, große Schwester“ der Mar. Jubel und Winken von Schiff zu Schiff, als von beiden Brücken mehrmals die Nebelhörner ertönen.

Der Shuttlebus fährt diejenigen, denen eine Fahrt nach London zu weit war, direkt zum Sea City Museum mit seiner Titanic-Ausstellung. In Southampton trat die Titanic im Jahr 1912 ihre letzte Reise an. Und auch die Pilgerväter fuhren einst von hier aus mit ihrer Mayflower in die Neue Welt. Abends begeistert das Künstler-Ensemble der Aida Mar in der Show „Satisfaction“ mit Musik der Rolling Stones.

Von der Brücke herunter kommt die Ansage von Kapitän Martin Rittig: „Wir haben eine Gutwetter-Phase erwischt zwischen zwei Tiefdruckgebieten.“ Gut zu wissen, denn es gilt, später den Eingang zum Golf von Biskaya zu passieren.

Noch im Dunkeln des frühen Morgens legt die Aida Mar in La Coruña an. Die Passagiere erleben hautnah mit, was dem galizischen Ort den Namen „Kristallstadt“ verlieh: Die vielen verglasten Veranden glitzern mit der Straßenbeleuchtung um die Wette.

Ausflüge

Heute wollen fast alle Passagiere das Ziel einer jeden Jakobsweg-Reise besuchen, Santiago de Compostela mit seiner prächtigen Kathedrale, und für einen kleinen Bummel durch die Altstadt bleibt auch noch Zeit.

„Eine ganz schöne Dünung ist es, die da von Norden kommt, aber wir haben ja unsere wunderbaren Stabilisatoren“ – so werden die Gäste von der Brücken-Crew vorsorglich beruhigt, als die Aida Mar im Nebel La Coruña verlässt, während im Brauhaus auf Deck zehn eine herzerfrischende Neue Deutsche Welle Party stattfindet. Die rollenden Bewegungen des Schiffes wiegen die Passagiere anschließend auf ihrem Weg zu den Azoren in den Schlaf.

Es ist noch dunkel in Ponta Delgada morgens um halb acht. Die Luft ist mild; Grillen zirpen. Beim Einlaufen präsentiert sich die Hauptstadt der Azoreninsel São Miguel mit ihrer Skyline ziemlich großstädtisch. Doch ein Ausflug ins Inselinnere eröffnet einen traumhaften Ausblick auf atemberaubende Kraterlandschaften mit smaragdfarbenen Seen.

Bis zum Auslaufen bleibt noch Zeit genug für den Besuch einer der Bars im historischen Stadtviertel, in der zum Portwein sehnsuchtschmerzgetränkte Fado- und Saudade-Musik serviert wird.

Nach der Abfahrt von Ponta Delgada werden die Passagiere mit einem „Streetfood“-Markt auf dem Pooldeck überrascht mit Jerk-Chicken, ganz wie auf Jamaika, Chili con Carne wie in Mexiko und Tapas zur Sangria wie in Spanien.

Das Gute Laune-„Azoren-Hoch“ an Bord hält auch noch während der kommenden Seetage vor. Die Workshops „Wie erreiche ich große Ziele“ oder „Hypnose für Einsteiger“ sind die Renner, auch „Jogging für Gehirn und Hände“ (Stricken) wird heiß geliebt von vielen Passagierinnen.

Am Abend vor der nächsten Destination, dem kanadischen Halifax, wird eine wunderbar schräge Sissi-Show im Theatrium gespielt.

Mit 18 Knoten nähern wir uns Halifax. Doch kurz vor dem Einlaufen heißt es: Wir fahren direkt weiter nach Portland. Ein Festmachen an der Pier von Halifax ist wegen des heutigen Sturms unmöglich. Und hier zeigt sich die Flexibilität der Aida-Teams. In „Nullkommanix“ hat man ein Ersatz-Programm auf die Beine gestellt. Dazu gehören ein spontaner Winzer-Frühschoppen im Brauhaus mit Zwiebelkuchen und Kürbissuppe, zusätzliche Tanzkurse und auch ein Trommel-Kursus.

Strahlender Sonnenschein begrüßt die Aida-Seefahrer am anderen Tag in Portland, Heimat des berühmten „Maine-Lobsters“. In den atmosphärischen Cafés der Stadt gibt’s regionale Leckereien wie Kürbistörtchen oder Blaubeermuffins. Der Kaffee wird hier noch per Hand aufgebrüht, „Lobster Rolls“ – Fischbrötchen – werden an Straßenständen verkauft. Verbotsschilder mahnen: „kein Alkohol auf der Straße!“ Nur noch einen Tag entfernt ist New York. Sechsmal wurden seit Hamburg die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Behutsamer kann man seinen Biorhythmus nicht koordinieren, kaum entspannter in die Neue Welt reisen.

Bereits bei Sonnenaufgang sind die meisten Passagiere auf den Beinen, um die Hafeneinfahrt in New York zu erleben. Der Liegeplatz der Aida Mar ist nur ein paar Blocks entfernt vom Broadway und vom Times Square.

Am Times Square wimmelt es heute nur so von Aida-Gästen. Seinen Mitreisenden begegnet man auch auf der Aussichtsplattform des Rockefeller Centers mit dem sensationellen Blick auf Manhattan. Statt wie vorgesehen zwei, wird die Aida Mar drei Tage am Manhattan Cruise Pier liegen. Dieses zusätzliche „Geschenk“ wurde möglich durch den wegen schlechten Wetters „ausgelassenen“ Hafens Halifax.

Das Gershwin Theatre mit dem angesagten Musical „Wicked“ ist vom Liegeplatz der Aida Mar in nur ein paar Minuten zu Fuß zu erreichen. An Bord allerdings gibt’s heute Abend eine Abschiedsshow zu sehen. Die heißt „New York, New York“. Wie denn sonst?