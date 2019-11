Postum erscheint eine neue Single des im Dezember 2016 verstorbenen George Michael. (2005 Getty Images/Sean Gallup)

An Weihnachten 2016 verstarb mit George Michael einer der wichtigsten Popmusiker aller Zeiten. Nun veröffentlichten Universal Music Group und Virgin EMI mit den Song „This Is How (We Want You To Get High)“ posthum das erste Originalmaterial seit sieben Jahren. Der „klassische Popsong, optimistisch und funky“ ist Teil der Soundtracks zur Liebeskomödie „Last Christmas“ mit Emma Thompson, Emilia Clarke und Henry Golding in den Hauptrollen.

Die Arbeit an „This is How (We Want You to Get High)“ begann bereits im Frühjahr 2012 - noch zu Lebzeiten Michaels. Darin thematisiert der Musiker gesellschaftliche Missstände in seiner bekannten Mischung aus Selbstironie und Sarkasmus - ein Song, der laut Universal Pictures „mit seiner positiven Stimmung und sozialverantwortlichen Aussage“ ideal zur Schlussszene von „Last Christmas“ passe.

Inspiriert wurde der Film vom gleichnamigen Wham!-Hit. Auf dem Soundtrack zu „Last Christmas“, der am 8. November veröffentlicht wird, sind obendrein drei Titel von Wham! sowie zwölf Songs aus George Michaels Solokarriere zu finden. Am 14. November startet „Last Christmas“ von Regisseur Paul Feig in den deutschen Kinos.