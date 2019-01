Denn nicht nur Glatteis auf den Straßen und Radwegen sorgt für Probleme.

Vielmehr sammelt sich an diversen Stellen in der Fahrradmechanik Feuchtigkeit, die bei Minustemperaturen gefrieren und Schäden verursachen kann. Richtig gefährlich wird es, wenn der Bremszug festfriert. Befindet sich etwa Kondenswasser in der Kunststoffummantelung des Zugs, bildet sich dort unter Umständen während der Fahrt Eis und die Bremse lässt sich nicht mehr betätigen.

Wer seinen fahrbaren Untersatz nicht in einer warmen Garage oder im Keller unterstellen kann, wo die Feuchtigkeit komplett trocknet, tut gut dran, das Rad in eine Werkstatt zu bringen und das Wasser entfernen zu lassen. Die Fahrradmechaniker treiben die Wassertröpfchen per Pressluft aus den Umhüllungen von Bremszügen, Gangschaltungen und Lampen. Grafit und Spezialöl halten die Teile anschließend geschmeidig. Das Ölen von beweglichen Teilen wie Kette und Schrauben ist ebenfalls sinnvoll, da Streusalz das Metall angreifen kann.

Umsicht ist außerdem beim Unterstellen von E-Bikes geboten. Um Schäden zu vermeiden, sollte der Akku in einem frostfreien Raum gelagert werden. Wer sein Rad im Winter nicht nutzt, sollte den Akku gelegentlich aufladen, um so einer automatischen Selbstentladung und damit einhergehenden Defekten entgegenzuwirken.