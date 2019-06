Zahnarzt Cem Kilic (l.) liegt viel an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit – mit Zahntechniker Andreas Lehmann von Zahntechnik Bahr sowie mit seinen zufriedenen Patienten. (Christa Neckermann)

In seiner Scharmbeckstoteler Praxis in der Hauptstraße 52 sind sieben Mitarbeiter beschäftigt. Das Team legt viel Wert auf eine patientengerechte Beratung. „Das heißt bei mir, dass ich mir für jeden viel Zeit nehme und zuhöre. Viele informieren sich bereits im Vorfeld im Internet über Möglichkeiten der Zahnsanierung und Zahnästhetik. Oder sie wünschen sich strahlend weiße Zähne wie die Hollywoodstars – ohne an die Folgen für den Zahnschmelz zu denken“, erläutert Kilic. „Mir ist wichtig, auch das Für und Wider mancher Behandlungsmethoden, die im Internet angepriesen werden, zu erklären“, sagt der Zahnarzt.

Dass sich Menschen bei einer umfassenden Beratung wohlfühlen, zeigen nicht nur die steigenden Patientenzahlen der Praxis. Das Team berichtet auch von fürsorglichen Patienten, die mit einem großen Topf Erbsensuppe oder einem selbst gebackenen Kuchen in der Praxis vorbeischauen.

Als Einzelpraxis ist Kilic stets auf dem aktuellen Stand der Technik. Der Zahnarzt weiß, was er seinen Patienten schuldig ist. „Die Digitalisierung hält immer mehr Einzug in die Zahnmedizin. Wir können heute mit einer Digitalkamera den Mundinnenraum scannen und aus den Daten ein dreidimensionales Gebiss erstellen, das dann als Vorlage für die Zahntechnik dient“,

erläutert Kilic.

Bereits jetzt nutzt er für seine Behandlungen das digitale Röntgen: Dabei verwendet er einen digitalen Scanner, der die technische Praxisausstattung erweitert. „Bisher hatte die Technik noch etliche Kinderkrankheiten, die jetzt aber ausgemerzt sind“, sagt Kilic.

Trotz all der Entwicklungen liebt der Zahnarzt noch immer den persönlichen Blick in den Mundraum. „So kann ich mir am besten ein Bild von den individuellen Gegebenheiten machen“, sagt Kilic.

In seiner Praxis sorgt ein nettes Prophylaxeteam, bestehend aus Sandra Causevic, Michaela Bröcker und Corinna Würger, für ein zahnsteinfreies Leben. Die Mitarbeiterinnen Franziska Fröhlich, Amrei Gersner und Michelle Aschmann assistieren ihrem Chef zudem im Behandlungsraum und sorgen für einen reibungslosen Tagesablauf in der Praxis.

Sehr gute Erfahrung hat Kilic in der Zusammenarbeit mit der Firma Zahntechnik Bahr gemacht.

Dabei hat er festgestellt, dass sich eine vertrauensvolle, langjährige Kooperation auszahlt. „Da entsteht ein besonderes Verhältnis zwischen Zahntechnik und Patienten“, sagt Kilic.

Die Praxis in Scharmbeckstotel ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und hält kostenlose Parkplätze vor.

Auf der Internetseite der Zahnarztpraxis unter www.zahnarztpraxis-kilic.de finden Patienten nützliche Hinweise, etwa einen Gesundheitsfragebogen für Neupatienten. Eine Liste der Unterlagen für den ersten Besuch hilft Patienten und dem Praxisteam, alle nötigen Informationen bereit zu haben. Für telefonische Terminvereinbarungen ist die Praxis unter 04791 / 1 24 25 erreichbar.