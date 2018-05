Das Deutsche Kreativzentrum Holz, das Escape Nienburg und das Wesavi – Sauna- und Badelandschaft in Nienburg – wurden bei der Verleihungsveranstaltung mit mehr als 60 Teilnehmern als Kinderferienland-Betrieb zertifiziert. Kinderferienland Niedersachsen zeichnet Anbieter in den Kategorien kinder- und familienfreundliche Unterkünfte, gastronomische Einrichtungen sowie Freizeit- und Erlebnisparks aus. Vergeben wird das Zertifikat seit Oktober 2011 von der Tourismus-Marketing Niedersachsen GmbH (TMN) in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Reiseregionen und der Arbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Lande.

Um die Zertifizierung zu erlangen, hatten sich die Betriebe einer Prüfung von rund 50 Kriterien in den Bereichen Service, Sicherheit und Ausstattung gestellt – mit Erfolg. Ab sofort gelten sie als besonders kinder- und familienfreundlich und tragen die Auszeichnung des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums. Bei der Veranstaltung im Forsthaus Heiligenberg erhielten 19 Betriebe das Kinderferienland Niedersachsen-Zertifikat, insgesamt gibt es in Niedersachsen 271 derartige Betriebe. Die Teilnahme an dieser Zertifizierung ist freiwillig und hat eine Gültigkeit von drei Jahren.

Im Bereich Reisen für alle wurden aus der Mittelweser-Region der Bickbeernhof Brokeloh und das Forsthaus Heiligenberg ausgezeichnet. Seit 2015 beteiligt sich die TMN am bundesweit einheitlichen Kennzeichnungs- und Zertifizierungssystem Reisen für alle. Neben den bis heute 262 erfolgreich geprüften und zertifizierten Betrieben befinden sich aktuell 88 weitere in der Prüfungsphase. Das Reisen-für-alle-Logo schafft Transparenz für Reisende und signalisiert, dass ein Betrieb Barrierefreiheit bieten kann. Im Rahmen der Zertifizierung wird die gesamte touristische Servicekette erfasst – von der Anreise über den Aufenthalt bis hin zur Gästebetreuung und Information. Dieses Zertifikat hat ebenfalls eine Gültigkeit von drei Jahren.

„Wir freuen uns, dass unsere Leistungsträger Teil dieser niedersächsischen beziehungsweise bundesweiten Initiativen sind und unseren Gästen somit einen noch besseren Service bieten können. Unsere Gäste sollen sich stets wohlfühlen und bei uns das bekommen, was sie sich wünschen. Deshalb orientieren wir uns an ihren Erwartungen und arbeiten im Rahmen der Initiativen an einer konsequenten, gezielten und vor allem nachhaltigen Verbesserung unserer Leistungen“, erklärte Martin Fahrland, Geschäftsführer der Mittelweser-Touristik GmbH. „Uns liegen die Bedürfnisse aller unserer Gäste am Herzen – Menschen mit Behinderung, mobilitätseingeschränkten Personen, älteren Menschen oder Familien, die mit ihren Kindern reisen.“

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Qualitätsinitiativen und die Zertifizierungskriterien gibt es im Internet unter www.kinderferienland-niedersachsen.de, unter der Adresse www.reisen-fuer-alle.de und unter www.q-deutschland.de .