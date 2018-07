Bassum

Geradewegs ins Mittelalter

Dominik Albrecht

Bassum. Die schönen Seiten des Mittelalters möchte der Bassumer Verein Bovelzumft in Zusammenarbeit mit den befreundeten Marktvagabunden Interessierten an diesem Sonntag näherbringen. Rund 50 Händler in zeitgemäßen Gewändern verwandeln das Gelände der Freudenburg in Bassum zum dritten Mal in einen Mittelaltermarkt.