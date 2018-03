Der Ganderkeseer Fachbetrieb Ordemann Land- und Gartentechnik lädt am Sonnabend,

14. April, von 9 bis 16 Uhr wieder zum Stihl-Testtag ein. Dann kann das breite Sortiment von Gartengeräten, die das Familien­unternehmen von Meike und Alfred Ordemann am Ganderkeseer Weg präsentiert, ausprobiert werden und die Fachleute stehen für Beratungen bereit. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Für besondere Aufmerksamkeit dürfte ein Gerät sorgen, das bei manchen Gartenfreunden noch nicht so bekannt ist: die

motorisierte Wildkrautbürste. Zu den mühsamsten Pflegemaßnahmen im beginnenden Frühling gehört die Entfernung von wucherndem Gras, Kraut und Moos aus den Fugen gepflasterter Flächen. Wer Terrasse, Gartenwege, Auffahrten und Parkplätze nicht in Handarbeit reinigen will, der sollte sich die Wildkraut­bürste genauer anschauen. In der Optik und Handhabung ähnelt sie einem Rasenmäher, allerdings sitzen rotierende Stahlbürsten statt Messer unter der Maschine. „Zwischen den Steinen wachsendes Grün wird leicht abgeschert, überschüssiger Sand wird gleich mit entfernt“, erläutert Alfred Ordemann. Praktischer Nebeneffekt: Grau- und Grünschleier auf den Steinen sowie Flechten verschwinden ebenso. Die gesamte Pflasterfläche erfährt eine Auffrischung.

„Das Gerät Greenbuster der Marke Kwern ist zum Beispiel eine Wildkrautbürste mit auswechselbaren Bürstenköpfen zu einem guten Preis-Leistungs-

Verhältnis. Die langen Federstahlbürsten passen sich flexibel jedem Stein an, ohne empfindliche Oberflächen zu zerkratzen oder feine Kanten zu zerschlagen“, ergänzt Meike Ordemann. Der Familienbetrieb präsentiert Maschinen mehrerer Marken. Ein Mietgerät steht ebenfalls

bereit.

Im breiten Sortiment des Fachhandels, zu dem auch eine Werkstatt gehört, finden sich weitere Möglichkeiten der Wildkraut­

bekämpfung auf gepflasterten Flächen. „Man kann den Bewuchs auch abflämmen und einen Hochdruck- oder Heißdampfreiniger nutzen“, erläutert Alfred Ordemann und ergänzt: „Der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln auf befestigten oder versiegelten Flächen ist nur in Ausnahmefällen für professionelle Anwender genehmigungsfähig.“