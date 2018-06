Die Trainingsstunde beginnt um 18 Uhr in der Gerhard-Rohlfs-Oberschule (Halle 1). Näheres kann man unter der Telefonnummer 04 21 / 65 67 73 erfahren – oder einfach in die Halle kommen. Außerdem sucht der Vegesacker Turnverein neue Übungsleiter für zwei Gymnastikgruppen in den Abendstunden und eine Pilatesgruppe am Vormittag. Informationen gibt es unter obiger Telefonnummer.