Der britische Schauspieler Gerard Butler wünscht sich eine Familie. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa (Britta Pedersen / dpa)

Hollywoodstar Gerard Butler (50) hätte nach eigener Aussage gern Nachwuchs. „Ich liebe Kinder und ich glaube, dass ich ein cooler Dad wäre“, sagte Butler der „Bild am Sonntag“.

Auf seinen Status als „Edel-Junggeselle von Hollywood“ angesprochen, sagte der Brite, dieser sei nicht wirklich gewollt. „Ich möchte schon eine eigene Familie, möchte Stabilität. Aber Beziehungen sind halt nicht immer leicht. Da muss man hart dran arbeiten.“

Als Schauspieler sei man ein echter Vagabund. „Du bist so viel unterwegs im Jahr, kaum an einem Ort. Da ist es nicht leicht, eine stabile Beziehung zu führen.“ Butler spielte in Filmen wie „P.S. Ich liebe Dich“ und „Angel Has fallen“ mit.

© dpa-infocom, dpa:201011-99-902870/2 (dpa)