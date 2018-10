Probentermine sind sonnabends am 17. und 24. November sowie 1. Dezember jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Kreismusikschule Osterholz, Gut Sandbeck, Sandbeckstraße 13, außerdem am Sonnabend, 8. Dezember, von 12 bis 14 Uhr und anschließender Präsentation ab 14.30 Uhr in der St.-Willehadi-Kirche in Osterholz-Scharmbeck. Der Workshop wird von der Gesangspädagogin Meike Heegardt geleitet. Die Kosten betragen 37 Euro pro Person. Nähere Informationen und Anmeldungen unter der Rufnummer 0 47 91 / 50 99 oder per Mail an info@musikschule-ohz.de.