Werner Bahlcke hat in seinem Geschäft nicht nur Blumen, sondern auch Kerzen und weitere Accessoires für das Zuhause. (Roland Scheitz)

November, merken. Von 10 bis 16 Uhr lädt Blumen & anderes in der Hemmstraße 267 zur Weihnachtsausstellung ein. Bei Glühwein und Gebäck lässt es sich dort alle Jahre wieder froh und munter sein.

Die Gastgeber haben viele stimmungsvolle Dekotipps für das Zuhause im Angebot. Wer Ideen für Präsente sucht, wird ebenfalls nicht mit leeren Händen den Heimweg antreten. Werner Bahlcke und seine langjährige Mitarbeiterin Edith Hillmann bestücken die Ausstellung mit Adventskränzen und weihnachtlichen Gestecken in jedem Format. Außerdem haben Barbara und Werner Bahlcke allerlei dekorative Wohn-

accessoires, feine Delikatessen und allerlei Schnickschnack entdeckt, die man nicht an jeder Ecke findet, und in ihre Palette aufgenommen. Die Produkte im handverlesenen Sortiment stammen meist aus kleinen Manufakturen, die mit sehr viel Geschmack und Liebe arbeiten.

Liebevolle Dekorationen vervollständigen das Angebot. (Roland Scheitz)

Unverzichtbar in der Weihnachtszeit sind Kerzen. In dem Fachgeschäft gibt es die Stimmungsmacher in besonderer Qualität. Aus Überzeugung empfehlen die Eheleute Bahlcke zudem würzige Badeöle und duftende handgemachte Seifen aus Riga, biologische Tees aus der kleinen Kräutergärtnerei Helmsgard sowie Weine, Winzersekte und Weingelees eines Winzers aus der Südpfalz.

Unwiderstehlich sind auch die weihnachtlichen Blechfiguren – von daumengroß bis hüfthoch verbreiten die Engel und Nikoläuse gute Laune. Und es gibt auch wieder Nachschub an Emailleschildern mit originellen Sprüchen: An solch amüsanten Hinguckern haben die Bahlckes ihren Spaß. Diese Freude an den schönen Dingen im Leben vermitteln sie seit mehr als 25 Jahren ihren Kunden.

Stilvolle Schmuckstücke

„Ein normaler Blumenladen wäre mir viel zu langweilig“, sagt Werner Bahlcke, Gründer und Inhaber des Findorffer Fachgeschäfts für Floristik und Lebensart. Langweilige Blumentöpfe und Vasen seien daher nicht im Sortiment – dafür aber stilvolle Schmuckstücke aus glasierter Keramik, italienischer Terrakotta, farbigem Glas oder Metall, die außergewöhnliche Zimmerpflanzen attraktiv in Szene setzen.

Herz des Ladens ist natürlich die kreative Floristik und da gelten klare Qualitätskriterien. Wo immer es möglich ist, beziehen die Floristen ihre Blumen und Pflanzen von Gärtnereien in Bremen und der Region. Die kurzen Wege garantieren höchstmögliche Frische und Haltbarkeit. Nahezu jede Blüte, jeden Zweig und jede Topfpflanze können Werner Bahlcke und seine Mitarbeiterin genau zurückverfolgen. Bei exotischeren Gewächsen achtet der Geschäftsinhaber darauf, dass sie von Produzenten stammen, die umweltbewusst, nachhaltig und fair arbeiten. Auch das ist ganz nach dem Geschmack vieler Findorffer, die sich über die Herkunft der Ware Gedanken machen.

Blumen & anderes, Hemmstraße 267, ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Kontakt unter Telefon 35 32 71 oder per E-Mail an blumenbahlcke@t-online.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.blumenbahlcke.de.