Jens Wagner begeistert das Publikum mit seiner Plattdeutschen Comedy nicht zum ersten Mal im Hamme Forum. (Wagner)

Am Sonnabend, 12. Oktober, schaut er nun wieder vorbei, um seiner Fangemeinde abermals mit seinem humorigen Mundart-Programm zu unterhalten. Dieses trägt den Titel „Fröher weer allns beter“.

Kaum einer hat die moderne plattdeutsche Unterhaltung in den letzten Jahren so geprägt, wie der Kiebitzreiher Landwirt. Mit seinen Bühnenprogrammen steht er auf vielen Theaterbühnen in Norddeutschland. Seit einigen Jahren ist er auch als Kultmoderator „Wilhelm Wuttke“ im NDR Fernsehen zu erleben.

Wenn Jens Wagner auf der Bühne steht, dreht sich alles um das Leben und seine alltäglichen Geschichten, Überraschungen und Wirrnisse. Auch nach zwei Stunden gibt es noch derbe Anekdoten, die das Publikum vor Lachen vom Sitz heben – nicht nur, weil die Unterhaltung gut ist, sondern auch, weil sich manch einer wiedererkennt. Frei nach dem Motto „Schönheit vergeht aber Hektar besteht“, bringt der Platt-Comedian seine Land- und Familiengeschichten immer ganz offen und direkt hervor. Aber auch seine Familie kriegt von ihm auf der Bühne mehr als eine klare Ansagen zu hören.

Auch in seinem neuen Bühnenprogramm „Fröher weer allns beter“ sollen sich alle Generationen wiederfinden. Es stellt sich die Frage, wo sie geblieben ist „die gute alte Zeit“. Die, in der es statt Coffee-to-go eine gemütliche Kaffeepause während der Erntezeit unter dem Eichenbaum gab. In der Feste gefeiert wurden bis die Hose rutschte, Kinder den ganzen Tag im Dreck spielen durften und die Partnersuche nicht im Internet statt fand, sondern auf dem Kartoffelacker. Wie immer versucht Wagner auf der Bühne Antworten zu finden. Natürlich gibt es auch neues von Tratschtante „Alma Hoppe“ und Altbauer „Wilhelm Wuttke“.

Comedian Jens Wagner beginnt sein Programm im Hamme Forum am Sonnabend, 12. Oktober, um 20 Uhr. Tickets für die Veranstaltung können online unter www.hammeforum.de sowie unter der Telefonnummer 0 42 92 / 81 95 31 bestellt werden.