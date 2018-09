Die Musikerin kommt mit ihrem Solo-Programm „Das Alphabet der Anna Depenbusch in schwarz-weiß“ in die Music Hall nach Worpswede. (Steven Haberland Images und Steven Haberland, Steven Haberland)

Ihre Lieder handeln von den Besonderheiten des Alltags, vom Leben und der Liebe in allen Facetten. Sie formt Geschichten aus Wahrheiten, Phantasie und Ironie. Anna Depenbusch begeistert und berührt ihr Publikum als Chansonnière, Erzählerin und mitreißende Unterhalterin. Die preisgekrönte Liedermacherin (Deutscher Chansonpreis, Fred-Jay Preis) kommt mit ihrem Solo-Programm „Das Alphabet der Anna Depenbusch in schwarz-weiß“ in die Music Hall nach Worpswede.

Der Name ihrer Tour verspricht Anna Depenbusch allein, ihre Stimme und ihr Instrument. Mit viel Gefühl erfüllt ihre Stimme den Raum. Sie flüstert und pfeift, streichelt, bebt, spottet und berührt. Und manchmal, wie in dem dynamischen Titel „Frauen wie Sterne“, huschen plötzlich flackernde Bilder vom Cabaret der zwanziger Jahre vorbei. Dann scheint sich das Klavier unter ihren Fingern zu biegen wie ein Akkordeon.

Wer Anna Depenbusch ganz direkt, intim und sehr persönlich erleben möchte, hat dazu am Freitag, 14. Dezember, ab 20 Uhr Gelegenheit.