Fast 100 Senioren aus Osterholz, Gödestorf und Schnepke klönten in geselliger Runde und machten damit auch den zweiten Drei-Dörfer-Schnack zu einem vollen Erfolg. Der Raum im Drei-Dörfer-Haus war bis zum letzten Platz gefüllt. Die Senioren schnackten in geselliger Runde und einer tollen Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen. Zu Beginn begrüßte Ortsbürgermeister Andreas Schmidt die Teilnehmer und war sehr erfreut. Er bedankte sich bei den Mitorganisatoren und Helfern. „Ohne euch wäre eine so schöne Veranstaltung nicht möglich. Bei einem so großen Interesse macht die Organisation richtig Spaß.“ Auch Heike Wilhelm von der Stadt Syke begrüßte die Senioren und war von der Teilnehmerzahl sehr beeindruckt.

Wilfried Seifert berichtete als ehrenamtlicher Wohnberater der Stadt Syke über das Thema „Besser leben im Alter“. In dem sehr lebhaften und interessanten Vortrag informierte er über Stolperfallen in der Wohnung und Hilfen im Alltag. Anschließend war noch genug Zeit, um über viele Dinge zu reden. Eines ist sicher: der nächste Drei-Dörfer-Schnack wird im Frühsommer stattfinden.