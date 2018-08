koll tradition trifft moderne schüttinger (Lena Häfermann)

Schnell prosten sie sich fröhlich zu und schließen Bekanntschaften – ob zur Kohlsaison, nach dem Weihnachts- und Freimarkt oder anderen Events in der Innenstadt. Das gilt das gesamte Jahr über – wenn das Wetter zum Drinnensein einlädt.

Die Gasthausbrauerei bietet auf drei Ebenen mit mehr als 600 Quadratmetern Fläche Platz für rund 350 Personen. Besonders für große Gruppen und Feste, beispielsweise Weihnachtsfeiern, Kohltouren, Geburtstage oder Junggesellenabschiede, sind die gemütlichen Gewölbe ideal.

koll tradition trifft moderne schüttinger (Hilko Otten)

Kleine Hausbrauerei

Gegründet wurde die ihrem Slogan nach erste Bremer Gasthausbrauerei 1990, als der Unternehmer Hans-Peter Ide die Idee hatte, als Gegenpol zu den großen industriellen Brauereien die kleinen Hausbrauereien wieder aufleben zu lassen. Damit knüpfte er an eine rund 1000 Jahre alte Tradition an. Denn bereits im Mittelalter wurden Biere aus Bremen in ganz Deutschland und sogar über die Grenzen hinaus geschätzt und gern verzehrt.

In unmittelbarer Nähe zur historischen Böttchergasse: Im Schüttinger servieren die Kellner helle und dunkle Biere. Die kupfernen Kessel, in denen das Bier produziert wird, stehen auf einer Empore inmitten des Gastraums. (Hilko Otten)

Mit dem Trend der Craft-Biere und Mikrobrauereien ist die individuelle Bierproduktion in den vergangenen Jahren wieder verstärkt in Mode gekommen: klein, fein, nicht-industriell und manchmal gar ausschließlich für den Ausschank in einer angeschlossenen Gaststätte. „Mit dem Schüttinger wollte Herr Ide aber damals gar keinen neuen Trend setzen“, sagt ­Hilko Otten, der das Restaurant heute leitet, „sondern vielmehr in historische Fußstapfen treten und wieder ein besonderes ­Bremer Bier brauen.“ Zwei untergärige, süffige Sorten gibt es im Schüttinger zur Auswahl: Hell und Red. Beide ungefiltert und voller Aroma, Nährstoffe und Vitamine. Dass die Biere den Gästen schmecken, belegen die Besucherzahlen: Rund 150 000 Gäste bewirtet das Schüttinger-Team jedes Jahr. Mehr als 50 Mitarbeiter sorgen dafür, dass sich die Besucher wohl und gut bewirtet fühlen. Beide Biersorten werden direkt im Gastraum, vor den Augen der Gäste, gebraut. Die beiden kupfernen Kessel auf der Empore sind nicht nur zur Zierde aufgestellt. Die Schüttinger Gasthausbrauerei stellt ihr Bier selbstverständlich nach dem deutschen Reinheitsgebot her. Nur Wasser, Hopfen, Malz und Hefe dürfen hinein. Das Reinheitsgebot, das erst im Lauf des 20. Jahrhundert gesetzlich verankert wurde, geht auf eine Verordnung aus dem frühen 16. Jahrhundert zurück, das Schüttinger-Bier von Braumeister Palle Jensen beruht auf einem hauseigenen Rezept.

In den ­ProBierStunden, täglich von 15 bis 19 Uhr, ist ein 0,4-Liter-Glas zum Angebotspreis von 2,50 Euro erhältlich. Man kann das Bier aber auch abgefüllt kaufen und zu Hause genießen: Flaschen und Fässer lassen sich in den Größen 0,5 und 1 Liter sowie 10, 20 oder 30 Liter erwerben. Da das ­Schüttinger komplett ohne Konservierungsmittel und Stabilisatoren produziere, sei der Genuss innerhalb von zehn Tagen empfehlenswert, sagt Otten. Innerhalb dieser Zeit schmecke das Schüttinger gekühlt optimal und entfalte seinen einmaligen und unverkennbaren Geschmack am ­besten. Wer an dem Brauvorgang und einem Blick hinter die Kulissen interessiert ist, kann nach vorheriger Anmeldung an einer Führung teilnehmen. Die Brauerei-Rundgänge finden montags bis freitags von 12 bis 17.30 Uhr statt und kosten 9,90 Euro pro Person. „Auch ein Probierglas unserer hellen oder unserer dunklen Sorte ist im Preis enthalten“, sagt Otten. Darüber hinaus wird erklärt, was in den kupfernen Kesseln passiert, welches Malz für die helle und für die dunkle Sorte verwendet wird und wie lange es dauert, bis der köstliche Gerstensaft überhaupt ins Glas gelangt.

Das Schüttinger, das als reine Schankgaststätte ohne ein Angebot an Essen begonnen hat, verfügt mittlerweile über eine umfangreiche Speisekarte mit köstlichen, überwiegend deftigen und zum Bier passenden Gerichten. Neben Bremisch-Norddeutschem wie Pannfisch, Labskaus und Knipp sind beispielsweise Schnitzel, Currywurst und einige vegetarische Gerichte erhältlich.

Kohl und Pinkel

Die wechselnde Monatskarte legt den Fokus auf abwechslungsreiche und saisonale Kreationen. So ist für jeden Gast etwas dabei. Im Winter zur Kohlsaison stehen zudem Kohl und Pinkel auf der Karte. Auch die Teilnehmer von Kohltouren mit anschließender Party können nach Reservierung im ­Schüttinger speisen und feiern. Wer für die anstehende Saison noch auf der Suche nach einer Location ist, muss allerdings schnell sein. „Wir haben nur noch wenige Termine und Plätze frei“, sagt Betriebsleiter Otten.

Freitags und sonnabends von 20.30 Uhr an ist auch außerhalb der Kohlsaison Party im ­Schüttinger angesagt – nach Voranmeldung lässt sich außerdem bereits ab 18 Uhr eine rustikale Brauerparty und ein herzhafter Brauerschmaus genießen. „Bei uns ist eigentlich immer was los“, sagt Otten, „für Bremer und Bremen-Besucher gleichermaßen.“

Gasthausbrauerei Schüttinger, Hinter dem Schütting 12–13; Reservierungen und weitere Informationen im Internet unter www.schuettinger.de oder unter Telefon 0421 / 337 66 33.