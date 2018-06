Das Königshaus des vergangenen Jahres ist gespannt auf die Nachfolger (von links): Zaunkönig Jürgen Groschopp, König Henrik Meyer, Vizekönigin Nicole Dether, Königin Anke Renken, Jugendkönig Mika Schulz, Jugendvizekönigin Anna Lühring, Kinderkönigin Lotte Sawitzki und Vizekönig Kai Mester. (Monika Fricke)

Beim Kinderkönigschießen galt es, einen Kinderbaum und Holz-

adler zu erlegen. Die Nachwuchsschützen zielten zudem auf Scheiben und nahmen an Pokalwettkämpfen teil.

Bei den Kindern regiert jetzt Dominik Poethke, Vizekönig ist Joris Bullwinkel. Bei den Jugendlichen sicherte sich Laura Wellbrock den Thron und verwies damit Lars Hennings auf den Platz des Jugendvizekönigs. Am morgigen Sonnabend startet das Hauptschützenfest, zu dem der Schützenverein, das Gasthaus Brünjes und die Schausteller einladen. Mit dem Antreten zur Kranzniederlegung beginnt um 13 Uhr das Programm. Danach werden die noch amtierenden Schützenkönige mit Musik vom Spielmannszug Suhrheide bei König Henrik Meyer abgeholt. Ebenfalls dabei ist die gesamt Königsfamilie in Person von Zaunkönig Jürgen Groschopp, Vizekönigin Nicole Dether, Königin Anke Renken, Vizekönig Kai Mester sowie den Kinder- und Jugendmajestäten. Nach einem Umtrunk geht es zum Schießstand. Auf dem Festplatz sorgen Autoscooter und Kinderkarussell für Kurzweil sowie Verkaufsstände für das leibliche Wohl.

Setzten sich bei der Jugend durch: Vize Lars Hennings und Königin Laura Wellbrock. (FR)

Gegen 14.30 Uhr beginnt das Schießen auf die Vögel und Konkurrenzscheiben. Am Abend lädt der Schützenverein Mitglieder und Gäste zum Festball im großen Saal des Gasthauses Brünjes ein. Der Eintritt ist frei. Schützenhauptmann Harald Giese hofft auf eine rege Teilnahme und zeitiges Eintreffen der Festgäste, sodass sie den Eröffnungstanz nicht verpassen.

Zum Empfang der Vereine und Abordnungen treffen sich alle Schützen am Sonntag um

13 Uhr. Anschließend zieht der Festumzug mit Musikbegleitung durch den Ort. Um 14 Uhr beginnt das Schießen auf die Vereinsvögel und Konkurrenzscheiben. Der Schützenkönig 2017 spendet ein Fass Bier. Höhepunkt ist ab 18 Uhr das Königsschießen auf den Rumpf des Holzvogels. Gegen 19.30 Uhr stehen die Proklamation der neuen Königsfamilie und die Siegerehrung an. Am Montag beginnt um 10 Uhr das Katerschießen für alle. Auch Nichtmitglieder können dabei ihre Ziel-

sicherheit beweisen.