Dazu werden rund 30 Fahrsportler aus dem Raum Diepholz, Nienburg, Oldenburg, Verden sowie Teilnehmer aus Westfalen mit ihren Gespannen erwartet. Erfreulicherweise werden auch sehr viele Neueinsteiger im Turnierfahren zu begrüßen sein, die ihre Fähigkeiten unter richterlicher Begutachtung von Ullrich Müller aus Celle und Henriette Harbort aus Morsum darbieten.

Der Turnierplatz am Tierparkgelände ist von den Mitgliedern des RFV für die Dressur-und Hindernisfahrprüfungen auf Hochglanz gebracht worden, damit es für alle Beteiligten ein schöner Tag werden kann. Besonderer Schwerpunkt lag in der Gestaltung der Hindernis-Parcours; insbesondere der Bau von zwei Geländehindernissen verlangte den Helfern einige Kraftanstrengungen ab. Diese Art des Parcoursfahrens sorgt sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Besuchern immer wieder für besondere Spannung und viel Spaß an der Sache.

Am Sonntagvormittag werden die Dressuren in den beiden Anspannungsarten gefahren, während es am Nachmittag in die Hindernis-Wettbewerbe mit viel Action und Spannung übergeht. Zum Ende des Tages erfolgen die Ehrungen der Sieger und Platzierten der verschiedenen Wettbewerbe. Damit die Veranstaltung richtig gelingen kann, hoffen die Veranstalter auf viele Besucher. Für das leibliche Wohl wird den ganzen Tag über mit leckeren Speisen und verschieden temperierten Getränken gesorgt sein.