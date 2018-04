Auf der Tagesordnung stand unter anderem der Jahresbericht der Vorstandsvorsitzenden Ulla Hark-Sommer. Sie berichtete, dass durch das schlechte Wetter im vergangenen Jahr die Zuschauerzahlen im Familien- und Abendstück leider nicht so gut ausgefallen sind. Nichtsdestotrotz sind nur zwei Vorstellungen ausgefallen, und es fanden auch bei schlechtem Wetter fast alle Vorstellungen statt – ganz nach dem Motto „Wir spielen bei jedem Wetter“.

Als Aussicht auf die kommende Saison berichtete Ulla Hark-Sommer, dass am Dienstag, 1. Mai, um 11 Uhr wie gewohnt die Freilichtbühnen-Saison mit dem Frühschoppen unter Eichen beginnt. Diesmal dabei ist die Band De Bluus Bremer mit Dirk Böhling. Zu den Premieren des Familienstücks „Die kleine Hexe“ am Sonnabend, 26. Mai, um 16 Uhr und des Abendstücks „Außer Kontrolle“ am Freitag, 22. Juni, um 20 Uhr wird herzlich eingeladen. Am Freitag, 24. August, wird die Band Never too Late und am Sonnabend, 25. August das Kabarettensemble Leipziger Pfeffermühle zu einem besonderen Wochenende auf der Freilichtbühne erwartet.

Auf der Sitzung wurden außerdem die Verwaltungsleiterin Heike Wilhelm und der Technische Leiter Daniel Runge wiedergewählt. Als Schriftführer ist Peter Weber aus dem Vorstand ausgeschieden. Als Nachfolgerin wurde Gabriele Höhn-Brandhorst von den anwesenden Mitgliedern gewählt. Als beratendes Beiratsmitglied wurde Jörg Flömer, als zweite Kassenprüferin Andrea Vogelsang gewählt. Des Weiteren wurde beschlossen, dass die Mitgliedbeiträge auch in diesem Jahr nicht erhöht werden.

Auch einige Ehrungen fanden statt. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Gabriele Höhn-Brandhorst und ihre beiden Söhne Knut-Alexander und Nils sowie Jörg Flömer, Clara Zeidler und Hildegund Kaufmann geehrt. 25 Jahre aktiv dabei sind Chris Henche und Uwe Schnaars. Für 30-jährige Mitgliedschaft wurden Elke Ohlrogge und Milda Schnackenberg geehrt.