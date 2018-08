Cornelius Vogel lädt am Wochenende zur dritten Auflage der Jobmesse Nord in den Schuppen Eins in der Bremer Überseestadt ein. (Christian Valek)

Die Agentur act event aus

Osterholz-Scharmbeck hat sich für die Jobmesse Nord einen inspirierenden Ort ausgesucht: Die Veranstaltung findet inmitten von ausgewählten Oldtimern statt. Im Schuppen Eins in der Konsul-Smidt-Straße 26 in der Bremer Überseestadt stellen 25 Firmen- und Verwaltungsvertreter mehr als 600 Jobs, 400 Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Studiengänge vor. Berufsberater informieren außerdem über den Einstieg über ein Praktikum. Die Jobmesse richtet sich an alle Generationen und an Menschen mit jeder Qualifikation, die auf Jobsuche sind oder sich über die aktuelle Marktlage informieren möchten.

Die Messe ist dabei weit mehr als eine reine Informationsveranstaltung, sagt Organisator Cornelius Vogel. „Es soll ein Erlebnis für nahezu alle Sinne sein“, sagt der Geschäftsführer von act event. Dafür stehen erstmals rund 650 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung.

Bremer Polizeibeamte informieren am Wochenende neben weiteren Betrieben über ihr Ausbildungsangebot. (Picasa und FR, FR)

Neben einem gesunden Branchenmix mit Firmen aus den Bereichen Handwerk, Handel, Industrie, Logistik, Dienstleistung, Medien, IT, Gesundheitswesen und mehr gibt es ein Restaurant und jede Menge Hafenatmosphäre.

Damit die dritte Auflage der Jobmesse Nord für möglichst viele Besucher aus Bremen und dem Umland ein Erfolg wird, setzt die Agentur auf namhafte potenzielle Arbeitgeber. So zählen unter anderem die Polizei, der Zoll und die Bremer Stadtverwaltung zu den Ausstellern. Bekannte Firmen wie Faun Umwelttechnik und der Getränkemarkt Hol Ab! sind ebenfalls mit einem Stand vertreten.

„Man muss nicht gleich die Bewerbung auf den Tisch legen. Das Gespräch steht im Vordergrund“, erläutert Vogel. Hinzu komme, dass die Messebesucher aus seiner Sicht einen gewissen Vorteil gegenüber regulären Bewerbern hätten, da sie direkt mit den Firmenvertretern sprechen. „Man geht nicht im Bewerberpool unter“, sagt Vogel.

Außerdem könne sich jeder an einem neutralen Veranstaltungsort präsentieren. „Die Besucher können so sein, wie sie sind.“ Genau das mache den Reiz der Jobmesse Nord aus – und könne schließlich den Unterschied im Bewerbungsverfahren machen.

„Selbst derjenige, der zurzeit keinen Job sucht, kann ganz unverbindlich seinen Marktwert bestimmen“, erläutert der Organisator. „Und wer weiß, vielleicht ist doch etwas dabei.“

Wer Lust bekommen hat, die Jobmesse Nord zu besuchen, hat dazu am Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. August, jeweils von 11 bis 17 Uhr die Möglichkeit. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellerliste ist im Internet unter www.jobmesse-nord.de zu finden.