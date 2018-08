Bisher fanden sich die Andersliebenden alle zwei Wochen abends im MGH ein. Um auch etwas unternehmen zu können, wurden gemeinsam Änderungen beschlossen. „Zukünftig werden wir uns einmal im Monat treffen, vor allem an Wochenenden, mit richtig viel Zeit, um tolle Ausflüge zu machen“, kündigt Initiator Oliver Müller an. Von Konzertbesuchen über Trips ans Meer, von Zoobesuchen bis hin zur Shoppingtour nach Hamburg: infrage kommt „alles, was Spaß macht“. Auch der Name erhält einen neuen Anstrich. „Gesprächskreis schien einfach nicht mehr passend“ so Müller: „Wir sind jetzt ein Treff für alle Andersliebenden.“ Die Verbindung zum MGH bleibt aber weiter bestehen: „Neuankömmlinge begrüßen wir gern bei einem zusätzlichen Treffen im MGH, wenn er oder sie nicht gleich an einer Unternehmung teilnehmen möchte“, so Müller. Interessierte können sich wie bisher telefonisch unter 04 21 / 80 60 98 74 oder per E-Mail unter info@mehr-generationen-haus.de informieren. Wer anonym bleiben möchte, kann einfach direkt nach Oliver Müller fragen.