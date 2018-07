Ein Reihenhaus im Buntentor erhält einen neuen Anstrich. (BIANCA KLÄNER)

Die hellen Sommertage führen vielen Hausbesitzern derzeit vor Augen, dass die Fassade dringend einen neuen Anstrich benötigt und die Wohnräume frische Farbe oder neue Tapeten brauchen könnten. Der Malermeisterbetrieb von Hans

Peter Wöhler übernimmt diese und viele weitere Aufgaben.

„Wir bieten individuelle Gestaltungen und nehmen uns jedes Problems an, das unser Gewerk lösen kann“, sagt der Handwerksmeister. „Außer mir gibt es im Betrieb zwei weitere Meister, sodass immer einer von uns beim Kunden ein Auge darauf hat, dass Qualität und Fortschritt stimmen.“ Wer den Betrieb in der Senator-Bömers-Straße 40 beauftragen möchte, vereinbart einen Vor-Ort-Termin. „Wir streben an, Angebote innerhalb einer Woche zu erstellen“, erläutert Wöhler. „Die planbaren Arbeiten haben dann einen Vorlauf von sechs bis acht Wochen.“

Profis tapezieren lassen

Bei den Tapeten seien momentan Modelle mit Bildmotiven sehr beliebt, sagt der Experte. Während über Jahre im Wohnbereich gemusterte Tapeten eher nur auf einer einzigen Wand eingesetzt wurden, wo sie als Blickfang fungierten, kehre allmählich auch das komplett tapezierte Zimmer zurück, erläutert er. „Rauhfasertapeten gibt es natürlich nach wie vor, da sie wirtschaftlich sind. Auf Wunsch bieten wir aber auch die sehr glatte Wand mit exakt ausgearbeiteten Ecken und Kanten.“ Perfektion in Fläche und Details sind Herausforderungen, der sich die Malerprofis mit viel Spaß an der Sache stellen. Wer sich schon einmal selbst im Tapezieren versucht hat und dabei übereinander geklebte Nähte und Blasen produziert hat, weiß, dass es sich lohnt, Fachleute zu beauftragen.

Auch Kalk- und Lehmputze sowie Dämmarbeiten führen die Profis fachgerecht aus. Zur Isolierung seien Wärmedämmverbundsysteme aus Polystyrol nach wie vor am verbreitetsten, gefolgt von mineralischen Materialien. Daneben bietet die Firma diverse andere Materialien an. „Der Trend geht zu Holz- und Hanffaserdämmplatten“, sagt Wöhler. Nicht nur Innen- und Außenwände, sondern auch Kellerdecken können die Experten isolieren. Letzteres bietet sich an, wenn das Untergeschoss nicht bewohnt ist – so wird ein Heizwärmeverlust vermieden.

Rund 40 Prozent der Aufträge kommen von Privatleuten, ungefähr 30 Prozent aus der Wohnungswirtschaft und rund 30 Prozent von gewerblichen Kunden wie etwa Altenheimen, sagt der Inhaber. Im vorderen Pusdorf hat Wöhler seine Firma einst als Ein-Mann-Betrieb gegründet. Die Qualität seiner Arbeit sprach sich herum und das schnell wachsende Malerunternehmen fand daraufhin im Gewerbegebiet Reedeich-Süd Räume, die groß genug sind. Die Woltmershauser halten gern lokalen Geschäften die Treue, daher gibt es viele Kunden aus dem Stadtteil.

Betrieb wächst weiter

Der Betrieb bildet Fachkräfte aus und findet die passenden Lehrlinge zum Beispiel über Vermittlungsstellen und Ausbildungsmessen. „Zum neuen Lehrjahr kommt ein Flüchtling zu uns, der bereits ein Dreivierteljahr eine Einstiegsqualifizierung bei uns gemacht hat“, erläutert der Unternehmer. „Der junge Mann hat in dieser Zeit riesige Fortschritte in der deutschen Sprache gemacht und ist wirklich sehr an dem Beruf interessiert. Wenn er so weitermacht, bin ich davon überzeugt, dass seine Ausbildung sehr erfolgreich verläuft und er die Gesellenprüfung besteht.“ Mit dem Neuzugang wird der Malereibetrieb in Kürze 31 Mitarbeiter haben.

