Wer sich wohlfühlt, hat auch im Alter noch viel zu lachen. (djd/Telcor-Forschung/Halfpoint - stock.adobe.com, Halfpoint - stock.adobe.com)

Denn nur wer sich geistig und körperlich wohlfühlt, kann das Alter genießen. Das hat jeder selbst in der Hand, denn sowohl Lebensdauer als auch Gesundheit lassen sich durch einfache Maßnahmen beeinflussen.

Ganz oben steht dabei Bewegung, denn moderater Sport beugt vielen Krankheiten und Alterserscheinungen vor. Er hält Herz und Kreislauf fit, das Gehirn in Schwung, senkt das Diabetesrisiko und baut Übergewicht ab. Besonders gut eignen sich Experten zufolge Wandern, Walken, Joggen, Radfahren oder Schwimmen. Dabei muss es kein schweißtreibender Sport sein, denn regelmäßige Spaziergänge reichen bereits aus. Experten und die Weltgesundheitsorganisation WHO empfehlen rund 10 000 Schritte am Tag, da dies unter anderem auch Depressionen vorbeugt und den Blutdruck senken kann. Die empfohlene Schrittzahl entspricht etwa 6,5 Kilometern und ist leicht umsetzbar: Wer im Alltag ein paar kleine Wege einbaut, kann die Zahl erreichen – so tut man der Gesundheit Schritt für Schritt Gutes.

Wer sich zudem gesund ernährt, ist für das Alter gut gerüstet. Wenig Süßes und Fettes, dafür viel Fisch, Obst und Gemüse wirken sich positiv auf das Herz-Kreislaufsystem aus. Bei weniger ausgewogener Ernährung und Bewegungsmangel addieren sich dagegen Risikofaktoren wie Übergewicht, Bluthochdruck und erhöhte Cholesterin-

werte. Diese können eine gefährliche Arteriosklerose bewirken, die zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen kann. Abhilfe schafft der natürliche Eiweißbaustein Arginin, der die Gefäße frei von Ablagerungen hält. Aus Arginin wird im Körper ein Botenstoff gebildet, der gefäßerweiternd wirkt und Ablagerungen vorbeugt.

„In meiner Praxis empfehle ich Patienten häufig eine natürliche Kombination aus Arginin und B- Vitaminen, etwa in Telcor Arginin plus aus der Apotheke“, erläutert der Bochumer Kardiologe Dr. med. Hans-Joachim Christofor. Studien zeigen, dass durch die Einnahme von hochwertigem Arginin aus der Apotheke die Gefäßfunktion und die Durchblutung signifikant verbessert wird.

Rauchen hingegen bewirkt das Gegenteil. Der Qualm reduziert die Lebenserwartung um rund acht Jahre. Statt zum Glimmstängel, so die Empfehlung von Ärzten, zum Telefon greifen und sich verabreden. Soziale Beziehungen wirken ebenfalls gesundheitsfördernd. Das gelte auch für die Ehe. Wer verheiratet ist oder in einer festen Partnerschaft lebt, wird älter.