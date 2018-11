Das Balancieren erfordert viel Konzentration und fördert zugleich den Gleichgewichtssinn. (Ulrike Schumacher)

Sie helfen auch, wieder gesund zu werden oder mobil zu bleiben.

Das Zentrum für Groß und Klein in der Loger Straße 33 ist eine Physiotherapiepraxis. Seit zehn Jahren sind Regine Wintjen und Simone Zwingmann an diesem Standort vertreten. Das Altersspektrum ihrer Patienten liegt zwischen Null und 99 Jahren, sagen die Inhaberinnen. In der Praxis sind zudem die Physiotherapeutinnen Nadja Fink und Ingrid Köster beschäftigt.

Nadja Fink, Simone Zwingmann und Regine Wintjen (von links) arbeiten in der Physiotherapiepraxis mit etlichen Spiel- und Sportgeräten. (Ulrike Schumacher)

Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Kindertherapie. Nicht selten bauen die Physiotherapeutinnen aus all den bunten Turngeräten einen Parcours. „Die Kinder lieben das“, sagt Wintjen. „Sie kommen gern zu uns und haben Spaß.“ Das verstärke den therapeutischen Effekt.

Auch Säuglinge und Kleinkinder sind in der Praxis in guten Händen. Die Therapeutinnen helfen ihren Patienten unter anderem bei Kopfschiefhaltungen oder wenn der Nachwuchs mit anderthalb Jahren noch nicht läuft. Auch Schreibabys behandeln die Frauen, Kindern mit Behinderungen helfen sie, mobil zu bleiben. „Es geht darum, Blockaden zu lösen“, erläutert Wintjen, die auf ihrem Hof in Vollersode zusätzlich therapeutisches Reiten anbietet. Die Therapie auf dem Pferderücken stärke nicht nur die Muskulatur, sondern fördere ihr zufolge auch das Selbstbewusstsein.

Erwachsene Patienten wenden sich beispielsweise nach Unfällen, Operationen oder bei Schmerzen an die Expertinnen. Die Schulterbehandlung werde seit Jahren nachgefragt, sagt Wintjen, die eine Zusatzausbildung in Atemtherapie absolviert hat. „Diese Maßnahme wird auch bei einer chronischen Erkrankung der Atemwege eingesetzt“, sagt sie. Regelmäßig stehen für die Physiotherapeutinnen Fortbildungen auf dem Plan.

Zu den damit erlangten umfassenden Fachkenntnissen des Teams trage ebenso die langjährige Routine bei, erläutert die Inhaberin. Wintjen und Zwingmann blicken jeweils auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrung zurück. Daher ist die Liste der Therapieangebote lang. Neben Beckenbodentraining für Frauen und Männer gibt es Kiefergelenkbehandlungen sowie osteopathische Techniken.

„Dabei steht immer die individuelle Behandlung im Vordergrund“, sagt Wintjen. Hausbesuche nach ärztlicher Verordnung gehören ebenso zum Leistungsspektrum der Praxis. Wer sich nur verwöhnen lassen möchte, kann das Wellnessprogramm mit unterschiedlichen Massagen in Anspruch nehmen. Den entspannenden Rahmen für diese Behandlung bieten die Praxisräume. „Wir sind ein kleiner Betrieb“, sagen die Betreiberinnen. „Patienten schätzen die ruhige Atmosphäre.“

Die Praxis Zentrum für Groß und Klein in der Loger Straße 33 in Osterholz- Scharmbeck ist telefonisch erreichbar unter 0 47 91 / 9 31 54 14.