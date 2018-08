Mastertrainer Carsten Garrelts leitet das Cycling auf den mit Tablet-PCs ausgestatteten Rädern der nächsten Generation. (Rouven Penz und Rouven Penz/FR, Rouven Penz/FR)

Radfahren macht Spaß – erst recht, wenn man in der Gruppe in die

Pedale tritt und dabei auch noch

etwas für die Gesundheit tut. Das Indoor Cycling auf hochmodernen Trainingsgeräten, das Topfit Weyhe anbietet, optimiert den gesundheitsfördernden Aspekt des Radelns. „Indoor Cycling verbindet bei uns Spaß mit Motivation, guter Musik und den besten Bikes, die der Markt momentan zu bieten hat“, sagt Harald Ellrich, der die 1400 Quadratmeter große Trainingseinrichtung leitet.

Dabei werden Räder des Modells Tomahawk IC7 genutzt. „Wir sind die einzigen im Raum Weyhe, Stuhr und Syke, die diese außergewöhnlichen Geräte anbieten. Das IC7-Bike stellt den Beginn eines neuen Zeitalters im Indoor Cycling dar. Es garantiert ein einzigartiges und

effektives Trainingserlebnis“, schildert Harald Ellrich.

Topfit bietet intelligentes Cycling auf Rädern der nächsten Generation in einem vollklimatisierten Kursraum. Bei gutem Wetter kann auch draußen trainiert werden. (Topfit Weyhe)

Dank eines speziellen Leistungstests ist das individuelle Fitness­level für Einsteiger und Erfahrene genau und einfach zu ermitteln. Der Test wird regelmäßig wiederholt, um den Trainingsfortschritt zu kontrollieren. „Durch die Berechnung individueller Trainingszonen und die Anzeige auf dem LED-Frontdisplay des Bikes ist unser Übungsleiter in der Lage, Teilnehmer mit völlig verschiedenen Leistungs­niveaus in einem gemeinsamen Kurs zu betreuen“, erklärt der diplomierte Trainer. Einsteiger und Fortgeschrittene können an der Übungsstunde teilnehmen, ohne sich über- oder unterfordert zu fühlen. „Dadurch ergibt sich für die Teilnehmer ein ganz neuartiges Kurserlebnis“, sagt er und betont: „Spinning war gestern. Wir betreuen keine Rennradsportler, die nach Höchstleistungen auf Wettkampfniveau streben, sondern Menschen, die Radfahren lieben und etwas für die Gesundheit tun, Fitness und Ausdauer verbessern wollen.“

Die ICG-Bikes nutzen dabei nicht nur Zahlen, um die individuelle Trainingsintensität zu verdeutlichen. Vielmehr wird das Display auch farbig beleuchtet, damit das watt- und herzfrequenzbasierte

Pedaltreten für jeden einfach und schnell anwendbar ist. Es ist also kein Wunder, dass das IC7- Modell bereits die Auszeichnung „German Design Award“ unter anderem für seine Formgebung und Ergonomie gewonnen hat.

Spinning ist ein beliebter Sport – und gut für das Herz-Kreislauf­system. (Frank Thomas Koch)

Auch wer alleine radeln möchte, erfährt beim Training auf dem ICG-Bike motivierende Unterstützung. Denn die Übungsgeräte haben Konsolen mit Touch-Screen-Monitoren, die die Passagiere virtuell durch verschiedene Landschaften fahren lassen. Auf Wunsch können etwa schweißtreibende Bergetappen der Tour de France nachempfunden oder entspannt durch die Natur gefahren werden.

Wer jetzt Lust bekommen hat, in der Gesundheitseinrichtung Topfit Weyhe seine Ausdauer und Fitness zu stärken, der kann aktuell ein besonderes Angebot nutzen. Schon ab 39 Euro im Monat plus Startpaket können die Mitglieder trainieren. Seit mehr als 30 Jahren bietet Topfit intelligentes Fitnesstraining für alle Altersstufen. Die Bewegung dient dabei der Gesundheit und der Steigerung des Wohlbefindens. Mit Showeinlagen und Muskelprotzen hat die Weyher Gesundheits­einrichtung dagegen nichts zu tun.

Bei Topfit-Training wird jenseits von Sport und Show etwas dfür Fitness getan. (jysch_photo)

Neben zahlreichen Trainingsgeräten, einem umfangreichen Kursprogramm inklusive Reha-Sport stehen Solarien, Collagenbänke zur Lichttherapie, eine Relax-Massagebank sowie ein stilvoll ange­legter Saunabereich zur Verfügung.