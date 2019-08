Das Team um Inhaber Lars Rajes (r.) berät auch Kinder sowie Jugendliche zur passenden Brille und gibt auf Wunsch Tipps zur augenfreundlicheren Mediennutzung. (Kristina Bumb)

Auch die Verkaufszahlen von Apollo zeigen: In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl verkaufter Brillen an Kinder und Jugendliche um 50

Prozent.

„Wir empfehlen darum Vorsichtsmaßnahmen und regelmäßige Sehtests, vor allem im Kindesalter“, sagt Lars Rajes. Er ist Augenoptikermeister und Inhaber des Apollo-Optik-Standortes an der Syker Hauptstraße. „Die Studie

hat gezeigt, dass 28 Prozent der

Jugendlichen Schwierigkeiten mit den Augen haben. Noch mehr

leiden unter Verspannungen,

Nacken-, Rücken- oder Kopfschmerzen. Außerdem sind Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und Nervosität weit verbreitet“, schildert er die Erkenntnisse.

Smartphone, Tablet und Co fördern eine Lebensweise, die gerade für Heranwachsende problematisch sein kann. „Die Jugendlichen verbringen weniger Zeit an der frischen Luft. Da bleiben Bewegung und der Blick in die Ferne oft auf der Strecke“, merkt der Apollo-

Experte an. Und gerade das ist

in jungen Jahren risikoreich. Denn nur in der Kindheit und Jugend wächst das Auge. Ist der Augapfel zu selten natürlichem Licht aus-

gesetzt oder zu oft auf Nahsicht

fokussiert, entsteht eine Überlänge des Augapfels, die zu Kurzsichtigkeit führt. Die kann aber meist leicht mit einer Brille oder Kontaktlinsen behoben werden, was dem Nachwuchs langfristig eine spätere und dauerhafte Fehlsichtigkeit ersparen kann, so der Fachmann.

„Um Beeinträchtigungen gar nicht erst auftreten zu lassen, raten wir bei der Mediennutzung zu einfachen Verhaltensregeln“, erklärt Lars Rajes. So sollten digitale Geräte nur bei aureichender Beleuchtung genutzt werden. Denn künstliches Licht in einer dunklen Umgebung kann das Wachstums des Augapfels dauerhaft beeinträchtigen. Wichtig sei dabei auch die Fernsicht in Kombination mit hellem Tageslicht. Kinder und Jugendliche sollten darum mindestens zwei Stunden täglich im Freien verbringen. „Auch während der Nutzung von Smartphone und Co sollte man den Blick immer wieder für rund 20 Sekunden in die Ferne schweifen lassen, damit das Auge zwischen Nah- und Fernsicht umstellen muss“, sagt Lars Rajes.

Kindeaugen sollten darüber

hinaus regelmäßig beim Augenarzt überprüft werden. Nur so können Probleme frühzeitig erkannt und beim Optiker korrigiert werden. Spätestens vor dem Schulanfang und dann alle zwei Jahre sollten die Augen getestet werden, rät das

Syker Apollo-Team. Eltern reagieren laut der Studie oft erst, wenn die Beschwerden schon aufgetreten sind. Besser sei es, vorsorglich Sehproblemen gegenzusteuern, so die Fachleute.