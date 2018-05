Kontinuierlich ist in den vergangenen zwei Jahren am ganzheitlichen, aktiven Ansatz des Gesundheitsmanagements für die inzwischen 464 Beschäftigten der Stadt Achim gearbeitet worden, um die Gesundheit, die Leistungsfähigkeit und die Motivation der Beschäftigten langfristig zu erhalten und zu fördern.

Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Prävention, das betriebliche Eingliederungsmanagement und die Gesundheitsförderung sind dabei die tragenden Säulen, die sich gegenseitig bedingen und ergänzen. Die einzelnen Mitarbeitenden werden hierbei mehr und mehr in den Fokus der künftigen Arbeitsgestaltung gerückt und mit ihnen gemeinsam an geeigneten Zielen und konkreten Maßnahmen gearbeitet.

Die Stadt Achim geht dabei deutlich über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. So werden statt der vorgegeben 23 Personen auch weitere Personen regelmäßig in Erster Hilfe geschult, um auch im Verhinderungsfall fachgerecht reagieren zu können. Zudem sind für alle Gebäude der Stadt Achim Sicherheitsbeauftragte benannt worden, die im Ausschuss für Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Prävention über aktuelle Angelegenheiten in den verschiedenen Bereichen berichten.

Auch beim Brandschutz geht die Stadt Achim mit gutem Beispiel voran: Statt fünf Personen sind 14 Personen als Brandschutz- und Evakuierungshelfer ausgebildet und bestellt worden. Sie nehmen Aufgaben im Rahmen der Brandbekämpfung und der Gebäuderäumung wahr. Die Brandschutzhelfer sind für das Löschwesen und die Räumung des Rathauses bis zum Eintreffen der Feuerwehr verantwortlich und gegenüber den Mitarbeitern und Vorgesetzten sowie Besuchern befugt, Weisungen zu erteilen.