Sportbedarf hält das Fach­geschäft ebenfalls bereit.

Zu den Sonnenmonaten ge­hören schicke Flip-Flops einfach dazu. Für Frauen, die unterstützende Einlagen für ihre Schuhe nutzen möchten, gibt es im ­Sanitätshaus Brandscheidt eine tolle Möglichkeit: „Wir bieten eine eigene Schuhlinie von Flip-Flops an, in die maßgefertigte Einlagen fest integriert werden“, sagt Orthopädiemechanikermeister Martin Steinke, der

gemeinsam mit seinem Kollegen Florian Korte die Geschäfts­leitung der zu Brandscheidt ­gehörenden vier Sanitätshäuser mit mehr als 20 Mitarbeitern ­innehat. Seine Mitarbeiterin Sandra Welk ist die talentierte Designerin und Orthopädie- schuhtechnikerin, die die be­sonderen Stücke anfertigt. Ihre aktuellen Modelle stellt sie ­gern mit Jeansapplikationen her. Die Kundinnen bringen zum Beispiel ihre alte Lieblingsjeans und Sandra Welk verarbeitet diese zusammen mit gewünschten Verzierungen zu modischen Flip-Flops. Die Einlagen werden dabei individuell angepasst. Bei Bedarf kommt ein Fußscanner zum Einsatz, der Form und ­Problemstellen millimetergenau erfasst. Am PC wird dann die entsprechende Einlage modelliert und anschließend aus einem Rohling gefräst oder von Grund auf neu aufgebaut.

Auch für Freizeitsportler und andere aktive Menschen bietet sich der Einsatz von Einlagen an. „Beim Sport, sogar beim Wandern und Fahrradfahren ist die Belastung intensiver. Wer sich regelmäßig bewegt, der sollte auf eine optimale Ausrüstung insbesondere im Schuhbereich achten“, rät Martin Steinke. ­Übrigens finden Menschen, die sich mehr bewegen möchten, ebenfalls eine Auswahl Fitness- zubehör im Sanitätshaus. „Faszienrollen werden zurzeit oft nachgefragt. Dieses hochwirksame Training kann gut zu Hause absolviert werden. Manche

unserer Kunden bekommen es auch vom Arzt empfohlen. Wir beraten dazu gern“, sagt Martin Steinke.

In Vorbereitung auf den ­Sommer sind außerdem aktuelle Bademoden für Damen eingetroffen. „Wir bieten eine breite Auswahl in den Größen 38 bis 52 an. Auch größere Modelle ­bestellen wir gern“, sagt der Fachmann. Geschlossene, leichte Badeschuhe, die für den Strand und das Schwimmbad ­geeignet sind, ergänzen die ­Auswahl. „Manche denken, wir würden nur Gesundheitsartikel in eher konservativen Beige- und Hautfarbtönen führen. Aber das stimmt nicht: Wir bieten auch Produkte für eine modebewusste, junge oder jung gebliebene Kundschaft“, so Steinke. Entsprechend zeigen sich die Bademoden in Designs von sportlich über farbenfroh bis hin zu ­klassisch. Hochwertige Miederwaren, etwa Entlastungs-BHs, führt der Fachbetrieb ebenfalls. Die Schwimm-Mode und die Wäsche sind dabei natürlich auch für Trägerinnen von Brustprothetik geeignet.

Dass gesundheitsorientierte Produkte nicht zwangsläufig langweilig aussehen, beweist ebenfalls das Sortiment an Kompressionsstrümpfen. Die Stücke der Marke „medi“ etwa zeigen sich farbenfroh und sind damit von normalen Nylonstrümpfen nicht zu unterscheiden. Kein Wunder, dass die Fernsehikone Barbara Schöneberger dafür die Markenbotschafterin geworden ist. „Diese Strümpfe bewirken eine leichte Kompression und sind damit auch für Menschen ohne medizinische Indikation zu empfehlen, etwa wenn man auf Reisen lange im Auto oder Flugzeug sitzt. Auch bei Berufen, in denen man lange Zeit stehen muss, können sie unterstützen“, schildert Martin Steinke. Die leichte Kompression hilft dem Herz, das Blut besser aus den ­feinen Adern zu transportieren, und wirkt dadurch gegen ­schwere Beine am Abend.

Eine intensive und sensible Beratung ist dem Team des ­Sanitätshauses stets wichtig. Ein vertrauensvolles Verhältnis ist insbesondere dann unerlässlich, wenn es um Prothesen, Orthesen und Mieder geht. Diese ­werden nach individuellem Maß handwerklich angefertigt. Im Sortiment des Fachbetriebes ­finden sich zudem Hilfsmittel

für die häusliche Pflege: von ­Bequemschuhen über Wäsche bis hin zu Nackenkissen.

Darüber hinaus werden elektronische Fußdruckmessungen

vorgenommen, und das Sanitätshaus fungiert als Osteoporose-­Kompetenzzentrum. Im Syker ­Gewerbegebiet befindet sich ­außerdem die Reha-Abteilung für medizinische Betten, Rollstühle, Rollatoren und Alltagshilfen.