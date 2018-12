Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Gesungen, geklatscht und Spaß gehabt

FR

Auch in diesem Jahr zur Weihnachtszeit am ersten Advent sang sich der Seemanns-Chor Vegesack in die Herzen der Zuschauer, diesmal in der Sportgalerie Oslebshausen. Die Chorleiterin Birgitt Kropp hatte die richtige Auswahl an Liedern getroffen, um das Publikum zu begeistern.