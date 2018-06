Das Angebot richtet sich an Interessierte in den Landkreisen Cuxhaven, Osterholz und Wesermarsch.

Die BUND-Kreisgruppen Cuxhaven, Osterholz und Wesermarsch sowie der BUND-Regionalverband Unterweser hatten Anfang dieses Jahres gemeinsam das Projekt „Aktion Wasser“ gestartet. Es wird von der niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung gefördert. In erster Linie möchte der Umweltverband mit dem Projekt interessierten Bürgerinnen und Bürgern Kenntnisse über Gewässer- und Wasserschutz vermitteln.

Jede der vier Gruppen des BUND hat einen Messkoffer zur Wasserchemie und Hilfsmittel zur Bewertung der biologischen Wasserqualität zur Verfügung. Bei der Exkursion am Freitag wird Wolfgang Meiners, Leiter der BUND-Kreisgruppe Wesermarsch, am Beispiel des Deichgeländes in Beckmannsfeld in Butjadingen die Bedeutung der Küstenrandgewässer erklären.

Die BUND-Exkursion „Küstenrandgewässer“ findet am Freitag, 22. Juni 2018, ab 15 Uhr statt. Treffpunkt ist die Umweltstation Iffens im Beckmannsfelder Weg 2 in Butjadingen. Die Teilnahme ist kostenlos. Der BUND freut sich allerdings über Spenden. Weitere Informationen zum Projekt „Aktion Wasser“ sowie erste Messergebnisse findet man im Internet unter der Web-Adresse www.BUND-Weser-Elbe.de/aktionwasser.