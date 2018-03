Menschenrechtsaktivist Mansour al-Omari saß in den Folterkellern der syrischen Regierung. In den Händen hält er den Stofffetzen seines Hemds, auf das er mit Rost und seinem eigenen Blut die Namen seiner Mithäftlinge notierte. (ZDF / Richard Ansett)

2011 hielt der Arabische Frühling auch in Syrien Einzug, hunderttausende demonstrierten gegen das brutale Regime von Präsident Assad. Noch heute ist der Bürgerkrieg nicht beendet, viele mussten flüchten, in Syrien selbst leiden die Menschen Not. Mit der Dokumentation „Syriens Folterhölle - Die Vermissten des Assad-Regimes“, widmet sich ZDFinfo am Donnerstag, 5. April, um 22.30 Uhr, einem bisher oft vernachlässigten Kapitel des Konflikts im Nahen Osten: Zehntausende Protestanten und Regime-Kritiker wurden seit Beginn des Bürgerkriegs verhaftet, verschleppt und in geheimen Kerkern der Regierung misshandelt.

Die Doku lässt nun unter anderem ehemalige Gefangene und den kanadischen UN-Ermittler Bill Wiley zu Wort kommen. Dieser und sein Team konnten rund 600.000 Seiten an Akten sicherstellen.

Kein Name darf vergessen werden: Menschenrechtsaktivist Mansour al-Omari gelang es, die Namen seiner Mitgefangenen auf Stoffetzen zu notieren und nach draußen zu schmuggeln. (ZDF / Richard Ansett)

Mithilfe dieser Menge an Material versuchen sie nun die systematische Entledigung der Regierungsgegner durch das Assad-Regime zu rekonstruieren. Das große Ziel ist, die verantwortlichen Kriegsverbrecher in naher Zukunft vor Gericht zu bringen. So wie die Nazis im Zweiten Weltkrieg den Holocaust dokumentierten und dadurch bei den Nürnberger Prozessen für eine erdrückende Beweislage gegen sich selbst sorgten, schaufelt auch das Bürokratie-versessenene Assad-Regime sein eigenes Grab, glauben die Rechercheure - sofern es je zur Anklage kommt. Unter den Akten finden sich akribisch genaue Dokumentationen von Festnahmen und dementsprechend sogar Notizen über Menschenrechtsverletzungen, die das Regime selbst belasten.

Emotional sind hingegen die Interviews mit ehemaligen Gefangenen wie Mazen Alhummada und Mansour al-Omari ausgefallen. Erstgenannter organisierte Protestaktionen und wurde daraufhin vom Militär verschleppt und brutal misshandelt - direkt bei seiner Festnahme wurden ihm mehrere Rippen gebrochen. Unter Tränen, aber fest entschlossen, verkündet er, dass er nicht ruhen wird, bis die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden sind. Die brutale Willkür bekam auch der Menschenrechtsaktivist al-Omari zu spüren: In den von der Außenwelt abgeschnittenen Folterkellern der Regierung schaffte er es, die Namen seiner Mitgefangenen auf Stofffetzen seines Hemds zu notieren und diese nach außen zu schmuggeln - geschrieben mit einem Hühnerknochen, Rost und seinem eigenen Blut.

Mit „Syriens Folterhölle“ ist es Redakteurin Beatrix Starke und Autor Klaus Kastenholz gelungen, ein weiteres wichtiges Kapitel des Syrienkonflikts spannend, informativ und emotional aufzuarbeiten. Auch wenn explizite Szenen ausgespart werden, sind die eingestreuten Originalaufnahmen von Festnahmen und die schockierenden Zeugenberichte sicherlich nichts für schwache Gemüter - und genau deswegen so wichtig.

Der Film, der sich intensiv damit auseinandersetzt, was seit den Protesten in Syrien 2011 mit Gefangenen des Assad-Regimes geschehen ist, wird nun bei ZDFinfo als deutsche Erstausstrahlung gezeig. Er wurde 2017 unter anderem im Holocaust Memorial Museum in Washington und in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin vorgeführt.