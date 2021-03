Ein 19-Jähriger kollabierte nach seiner Festnahme im Gewahrsam der Delmenhorster Polizei und wurde in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht. Dort starb er am Sonnabendabend. (INGO MÖLLERS)

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg schließt im Fall des Todes eines 19-Jährigen, der nach einem Polizeieinsatz am Sonnabendabend gestorben war (wir berichteten), Gewalteinwirkung von außen als Todesursache aus. „Nach dem nunmehr vorliegenden, vorläufigen Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung ist die Ursache des Ablebens des Mannes bislang noch nicht geklärt“, erklärt Matthias Rennecke, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Weitere Untersuchungen, insbesondere eine toxikologische Begutachtung, seien in Auftrag gegeben worden „und müssen nun abgewartet werden“. Wann mit Ergebnissen zu rechnen sei, wäre bislang noch unklar.

Ein 19-jähriger Mann hatte sich am Freitag bei einer Drogenkontrolle von Zivilfahndern im Wollepark seiner Festnahme entzogen. Nach heftiger Gegenwehr war der Teenager zur Dienststelle an der Marktstraße gebracht worden. Während er dort auf eine richterlich angeordnete Blutentnahme warten musste, war er im Gewahrsamsbereich des Reviers kollabiert. Nach ersten Rettungsversuchen durch Polizeibeamte wurde er in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht. Dort ist er am Abend des darauffolgenden Tages verstorben.

Mehr zum Thema 19-Jähriger stirbt nach Polizeieinsatz Zusammenbruch in Polizeigewahrsam Ein Teenager ist unter Obhut der Polizei Delmenhorst kollabiert und wenig später verstorben. Der 19-Jährige war zuvor im Wollepark in das Visier von Zivilbeamten ... mehr »

Aus Gründen der Neutralität wurde die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland mit den Ermittlungen beauftragt. „Das ist ein ganz normaler Vorgang“, sagte Delmenhorsts Polizeisprecherin Lorena Lemke auf Nachfrage des DELMENHORSTER KURIER.