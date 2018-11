Die GSG-Vorstandsmitglieder Ulrich Dammann (v. l.), Thorsten Bock und Maik Meyer besichtigen das zukünftige Gelände der zehnten Gewerbeschau in Hohenaverbergen und waren sehr zufrieden mit dem Platz.

Auf der vergangenen GSG-Vorstandssitzung im Gasthof Zur Linde in Neddenaverbergen freuten sich die Mitglieder und bedankten sich beim stellvertretenden Vorsitzenden Ulrich Dammann, der dafür sorgte, dass dieser Platz für die Jubiläumsgewerbeschau genutzt werden kann. „Wir haben uns das Gelände angesehen, es hat ein sehr schöne Lage am Rande von Hohenaverbergen am Dalschweg und ist idyllisch gelegen“, sagte Vorsitzender Thorsten Bock.

Der GSG-Vorstand ist optimistisch, dass auch der Termin der Gewerbeschau von vielen Menschen angenommen wird. War die Schau in den vergangenen Jahren immer im April, ist sie im kommenden Jahr erstmals im Mai. Bei der Planung wurde auf vielerlei Veranstaltungen, unter anderem auch Konfirmationen, die vorher stattfinden, Rücksicht genommen. Darum hat sich der GSG-Vorstand für das Wochenende des 4. und 5. Mai 2019 entschieden. Da am 1. Mai die Fährsaison auf der Aller zwischen Westen und Otersen beginnt, gehen die Planer davon aus, dass auch viele Radfahrer den Dalschweg zwischen Wittlohe und Hohenaverbergen nutzen und am Festgelände eine kleine Verschnaufpause machen.

Unterstützung für die weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannte Gewerbeschau erhält die GSG von Ortsvorsteherin Birgit Söhn, der Hohener Feuerwehr und dem Schützenverein, berichtete Ulrich Dammann. Er wird auch bei der zehnten Leistungsschau der Kirchlintler Gewerbetreibenden als Platzmeister fungieren. „Wir wollen wieder die Vielseitigkeit der knapp hundert Mitglieder in der GSG einer breiten Öffentlichkeit darstellen“, betonte Thorsten Bock. Die vergangenen Schauen des 1996 gegründeten Vereins hätten gezeigt, dass das GSG-Motto „… auf gute Nachbarschaft“ einen sehr hohen Stellenwert bei den Menschen in der Gemeinde habe.