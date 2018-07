30 Uhr der nächste Unternehmerstammtisch des Gewerbevereins Berne im Café Pauls am Breithof statt. Dabei wird über den aktuellen Stand der Erstellung der neuen Homepage des Vereins berichtet, die voraussichtlich Mitte August online gestellt werden soll. Außerdem bestehen Planungen zur Einführung eines Einkaufsgutscheins für Berne, an der alle Mitgliedsbetriebe teilnehmen können. An diesem Abend wird über das Vorhaben informiert und beratschlagt.