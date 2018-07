Mai dieses Jahres ist die DSGVO in Europa verbindlich umzusetzen. Dieses gilt nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Vereine und andere Organisationen, die mit personenbezogenen Daten arbeiten.

Die Vorsitzende des Gewerbevereines Berne, Meike Wussow, konnte neben dem IT- und Datenschutzexperten aus Schwei über 30 interessierte Unternehmer und Vereinsmitglieder begrüßen. In dem eineinhalbstündigen Vortrag erläuterte Tim Spiekermann in vielen Beispielen die Aufgaben und Hinweise die sich aus der Verordnung ergeben, für die es seit zwei Jahren eine Übergangsfrist gab. Somit kam die DSGVO nicht überraschend, auch wenn die allermeisten jetzt davon überrascht wurden. Durch seine praxisbezogenen Ausführungen machte er alle Anwesenden noch einmal für dieses Thema sensibel, da er selbst damit rechnet, dass die Umsetzung der neuen Regeln stärker als in der Vergangenheit kontrolliert werden. Auch berichtete er von bereits vollzogenen Kontrollen in gewerblichen Unternehmen, aber auch in Vereinen.

Nach dem Vortrag nutzten die Anwesenden vielfach die Gelegenheit um ihre jeweils speziellen Fragen an den Experten zu stellen, die auch bestmöglich beantwortet wurden. Es gibt aber, so Spiekermann, leider noch nicht für alle Punkte rechtsverbindliche Vorgaben. Somit muss jeder Verantwortliche für sein Unternehmen oder seinen Verein die dafür notwendigen Maßnahmen umsetzen. Hierbei können, wie in einigen Bereichen auch bereits geschehen, Datenschutzexperten unterstützen, aber auch im Internet gibt es viele grundsätzliche Hinweise, wie die DSGVO anzuwenden ist.