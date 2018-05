Viele Besucher bei Oll’n Handwarkers

Gewerke-Schautag auf dem Lilienhof

FR

Lilienthal. In jedem Jahr eröffnet der Verein Oll'n Handwarkers ut Worphusen un annere Dörper mit einem Gewerke-Schautag auf dem Lilienhof die Museumssaison. Der Schwerpunkt zur Saisoneröffnung in diesem Jahr lag auf dem Maurerhandwerk und auf der Vorstellung der Firma Gottfried Stehnke Bauunternehmung GmbH & Co.