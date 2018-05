Bei einem Wrestling-Match geht es manchmal hart zur Sache. (dpa)

Die Wrestling-Elite macht am Wochenende Station in Bremen: Am Freitag und Sonnabend steht das Pier 2 ganz im Zeichen der P.O.W., eine der nach Veranstalterangaben professionellsten Ligen der Welt. Mit dabei ist unter anderem Fabio Ferrari, der sich gegen den Herausforderer Rene Dupree beweisen muss. Auch Ex-WWE-Kämpfer "Super Crazy" steht im Ring. Weiteres Highlight: Mit dem 284 Kilo schweren Kuma tritt der schwerste Wrestler der Welt auf.

Nehmen Sie am Quiz teil

Der WESER-KURIER verlost fünf Mal zwei Karten für die Veranstaltung am Freitag, 25. Mai, und fünf Mal zwei Karten für die Veranstaltung am Sonnabend, 26. Mai. Los geht es im Pier 2 jeweils um 20 Uhr. Die Gewinner werden am Freitag per Mail benachrichtigt.

Um an der Verlosung teilnehmen zu können, müssen Sie mindestens drei Fragen in unserem Wrestling-Quiz richtig beantworten. Viel Glück! (par)