Gewinner sind ermittelt

FR

Die Ehrenamtlichen des Weltladens Bruchhausen-Vilsen blicken in diesen Tagen auf das 30-jährige Bestehen ihres Ladens zurück. Aus diesem Anlass gab es ein Gewinnspiel mit Fragen zu einer Hilfsorganisation, die sich in Nepal engagiert: Vom Verein Nepra wird die Organisation New Sadle in Kathmandu unterstützt, die sich um Leprakranke kümmert.