In Kooperation mit MILRAM KALDER KAFFEE verlosen wir 10x2 Karten für das Hurricane-Festival. (MILRAM)

Von Foo Fighters, Mumford & Sons, Die Toten Hosen über The Cure, Macklemore und Tame Impala – das Hurricane Festival rockt ab diesen Donnerstag den Norden. Wer noch kein Ticket in der Tasche hat, kann das nun ändern, denn wir haben in Kooperation mit MILRAM KALDER KAFFEE Tickets für das beliebte Festival in Scheeßel verlost. Zu gewinnen gab es 10x2 Karten inklusive Camping im Grüner-Wohnen-Bereich. Die Verlosung ist beendet, die Gewinner wurde per Mail benachrichtigt.

Wie kann ich mitmachen?

Du bist mindestens 18 Jahre alt und hast am Hurricane-Wochenende Zeit? Dann schreibe uns eine Mail mit dem Betreff "Milram Hurricane 2019" an gewinnspiele@weser-kurier.de mit deinem Vor- und Nachnamen sowie den Vor- und Nachnamen und die E-Mail-Adresse Deiner Begleitung. Alle Mails, die bis zum 19. Juni, 10 Uhr, bei uns eingehen, werden bei der Verlosung berücksichtigt. Der Gewinner erhält noch am selben Tag eine Benachrichtigung. Im Falle eines Gewinnes sendet Euch das MILRAM KALDER KAFFEE-Team entsprechende Voucher per Mail, die Ihr vor Ort gegen Bändchen eintauschen könnt.

Teilnahmebedingungen

Teilnahme nur ab 18 Jahren. Wir erheben und verwenden bei einer Gewinnspielteilnahme die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zweckgebunden nur dann und nur in dem Umfang, soweit dies erforderlich ist. Die Daten der Gewinner werden an unseren Kooperationspartner MILRAM übermittelt. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Nach Übermittlung der Gewinner an unseren Kooperationspartner werden alle Daten der Gewinnspielteilnehmer gelöscht. Weitere Informationen findet Ihr in unserer Datenschutzerklärung hier.